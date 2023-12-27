В Сургуте запретили запускать фейерверки на Новый год

В Сургуте из-за введения особого противопожарного режима запретили запускать фейерверки на Новый год. Об этом URA.RU сообщили в администрации.
«На период новогодних праздников с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на территории города Сургута введен особый противопожарный режим. В числе запретов: разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ, а также запуск любых пиротехнических изделий (фейерверков, салютов)», — сообщили в мэрии.
Запрет вводится по рекомендации МЧС и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ХМАО. При этом в мэрии не уточнили, кто будет следить за выполнением запрета и будут ли в городе рейдовые мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в Радужного просит жителей отказаться от салютов на Новый год. Администрация просит жителей воздержаться от запуска фейерверков с 22 декабря 2023 года по 19 января 2024 года.
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