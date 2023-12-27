Дорога в центре Кургана будет перекрыта до конца января. Карта

28 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дорога перекрыта из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане устранение коммунальной аварии на ул. Тобольной продлили до конца января, из-за чего до этого времени будет перекрыт участок дороги. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз». «На коллекторе диаметром 500 мм по ул. Тобольной произошли две новых аварийных ситуации, на проезжей части образовались провалы. В связи с этим „Водный Союз“ продляет закрытие движения на участке от ул. Гоголя до ул. Пушкина, 60 до 31.01.2024 года», — указано в сообщении. Коммунальщикам из-за увеличившегося объема работ также придется 29 декабря перекрыть еще два участка: от ул. Тобольная, 62 до ул. Тобольная, 68 (до 29 января) и перекресток улиц Тобольной и Пушкина (до 27 января). Представители компании попросили водителей заранее планировать маршрут и извинились за доставленные неудобства. О перекрытии участка стало известно 8 декабря.

В Кургане устранение коммунальной аварии на ул. Тобольной продлили до конца января, из-за чего до этого времени будет перекрыт участок дороги. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз». «На коллекторе диаметром 500 мм по ул. Тобольной произошли две новых аварийных ситуации, на проезжей части образовались провалы. В связи с этим „Водный Союз“ продляет закрытие движения на участке от ул. Гоголя до ул. Пушкина, 60 до 31.01.2024 года», — указано в сообщении. Коммунальщикам из-за увеличившегося объема работ также придется 29 декабря перекрыть еще два участка: от ул. Тобольная, 62 до ул. Тобольная, 68 (до 29 января) и перекресток улиц Тобольной и Пушкина (до 27 января). Представители компании попросили водителей заранее планировать маршрут и извинились за доставленные неудобства. О перекрытии участка стало известно 8 декабря.