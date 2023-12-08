В Кургане на месяц закрыли часть улицы возле городского парка. Карта

Администрация Кургана на месяц перекрыла участок улицы Тобольной
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ремонт коллектора на ул Куйбышева Курган 11.11.2013г, знак стоп, заграждение, ремонт коллектора, коммунальная авария, дорожные работы
Возле курганского парка перекрыли дорогу Фото:

Курганская администрация закрыла движение транспорта по улице Тобольной возле Детского парка. Ограничения ввели на месяц, информирует соответствующее постановление на сайте мэрии.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Тобольная на участке от ул. Гоголя до ул. Пушкина, 60», — сообщили в администрации. Движение закрыли до 8 января 2024 года.

Ввести ограничение потребовалось, чтобы устранить последствия аварии на водосетях. Компания, проводящая работы, выставит соответствующие дорожные знаки.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана ввела ограничения для водителей в центре города. Администрация ввела запрет на парковку возле площади из-за новогодней ярмарки.

В Кургане перекрыли на месяц участок улицы Тобольной
В Кургане перекрыли на месяц участок улицы Тобольной

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Курганская администрация закрыла движение транспорта по улице Тобольной возле Детского парка. Ограничения ввели на месяц, информирует соответствующее постановление на сайте мэрии. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Тобольная на участке от ул. Гоголя до ул. Пушкина, 60», — сообщили в администрации. Движение закрыли до 8 января 2024 года. Ввести ограничение потребовалось, чтобы устранить последствия аварии на водосетях. Компания, проводящая работы, выставит соответствующие дорожные знаки. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана ввела ограничения для водителей в центре города. Администрация ввела запрет на парковку возле площади из-за новогодней ярмарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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