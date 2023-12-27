27 декабря 2023

В Перми бывшего чиновника-взяточника отпустили из СИЗО

Экс-начальника управления дорог и транспорта Пермского края освободили из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Новый год Андрей Угольков встретит с другим видом из окна Фото:

Бывшего начальника управления дорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова освободили из СИЗО. Суд постановил отправить экс-чиновника, который признался в получении крупной взятки, под домашний арест.

«Защита попросила выпустить его под домашний арест. Это ходатайство было удовлетворено. Его освободили в зале суда», — сообщает Properm в Telegram. Следователь настаивала на продлении ареста, но это ходатайство отклонили.

Ранее на заседании суда выяснилось, что Угольков признал вину в получении взятки в размере 15 млн рулей. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Задержали Уголькова в начале июля 2023 года.

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Бывшего начальника управления дорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова освободили из СИЗО. Суд постановил отправить экс-чиновника, который признался в получении крупной взятки, под домашний арест. «Защита попросила выпустить его под домашний арест. Это ходатайство было удовлетворено. Его освободили в зале суда», — сообщает Properm в Telegram. Следователь настаивала на продлении ареста, но это ходатайство отклонили. Ранее на заседании суда выяснилось, что Угольков признал вину в получении взятки в размере 15 млн рулей. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Задержали Уголькова в начале июля 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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