В Перми бывшего чиновника-взяточника отпустили из СИЗО

Новый год Андрей Угольков встретит с другим видом из окна
Бывшего начальника управления дорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова освободили из СИЗО. Суд постановил отправить экс-чиновника, который признался в получении крупной взятки, под домашний арест.
«Защита попросила выпустить его под домашний арест. Это ходатайство было удовлетворено. Его освободили в зале суда», — сообщает Properm в Telegram. Следователь настаивала на продлении ареста, но это ходатайство отклонили.
Ранее на заседании суда выяснилось, что Угольков признал вину в получении взятки в размере 15 млн рулей. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Задержали Уголькова в начале июля 2023 года.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.