Пермский чиновник признался в получении взятки в 15 млн рублей

Взятка чиновнику составила 15 млн рублей
Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков признал вину в получении взятки в размере 15 млн рулей. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Об этом стало известно на заседании суда по продлению ему ареста.
«Угольков признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой», — пишет «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Properm уточняет, что экс-чиновник начал давать показания.
Уголькова задержали в начале июля 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. После этого его отправили в СИЗО.
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