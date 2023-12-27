27 декабря 2023

Пермский чиновник признался в получении взятки в 15 млн рублей

Экс-начальник управления дорог и транспорта Пермского края Угольков признал вину
© Служба новостей «URA.RU»
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Взятка чиновнику составила 15 млн рублей Фото:

Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков признал вину в получении взятки в размере 15 млн рулей. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Об этом стало известно на заседании суда по продлению ему ареста.

«Угольков признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой», — пишет «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Properm уточняет, что экс-чиновник начал давать показания.

Уголькова задержали в начале июля 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. После этого его отправили в СИЗО.

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Бывший начальник управления дорог и транспорта Пермского края Андрей Угольков признал вину в получении взятки в размере 15 млн рулей. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Об этом стало известно на заседании суда по продлению ему ареста. «Угольков признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой», — пишет «Коммерсант-Прикамье» в Telegram. Properm уточняет, что экс-чиновник начал давать показания. Уголькова задержали в начале июля 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 15 млн рублей. После этого его отправили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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