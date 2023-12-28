Экипаж Ан-24, севшего в реку, отстранили от полетов

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Экипаж самолета Ан-24, который промахнулся мимо аэропорта в Якутии, временно отстранен Фото:

Экипаж российского самолета Ан-24 временно отстранили от полетов. Утром он совершил экстренную посадку в Якутии на реку Колыма. По одной из версий, пилот мог совершить ошибку. Проводится проверка. Об этом заявил руководитель пресс-службы авиакомпании «Полярные авиалинии» Станислав Платонов.

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«До окончания проверки экипаж севшего на замерзшую реку Колыма самолета отстранен», — подчеркнул Станислав Платонов. Его слова передает РИА Новости.

С утра 28 декабря стало известно, что при посадке на аэропорт, самолет Ан-24 промахнулся и приземлился в реку в Якутии. По одной из версий, причиной происшествия могла стать ошибка пилота. Проводится следственная проверка.

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Экипаж российского самолета Ан-24 временно отстранили от полетов. Утром он совершил экстренную посадку в Якутии на реку Колыма. По одной из версий, пилот мог совершить ошибку. Проводится проверка. Об этом заявил руководитель пресс-службы авиакомпании «Полярные авиалинии» Станислав Платонов. «До окончания проверки экипаж севшего на замерзшую реку Колыма самолета отстранен», — подчеркнул Станислав Платонов. Его слова передает РИА Новости. С утра 28 декабря стало известно, что при посадке на аэропорт, самолет Ан-24 промахнулся и приземлился в реку в Якутии. По одной из версий, причиной происшествия могла стать ошибка пилота. Проводится следственная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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