Пассажирский Ан-24 сел на реку в Якутии: что известно об инциденте

В Якутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводят проверку по делу о посадке самолета Ан-24 на реку Колыма. В прокуратуре Якутии предварительной причиной инцидента назвали ошибку пилота. URA.RU рассказывает, что известно о данном происшествии.
«Якутским следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления», — передает следственное управление. Отмечается, что проверка предусмотрена по статье о нарушении правил безопасности движения. А также об эксплуатации воздушного транспорта.
Главное на этот момент:
Это произошло при заходе судна на посадку в аэропорт Зырянка. Оно приземлилось правее ВПП;
На борту самолета «Полярных авиалиний», который летел из Якутска, находились 30 пассажиров, из них двое детей, и четыре члена экипажа, передает Росавиация;
Никто не пострадал, пассажиры доставлены в здание аэропорта;
Причиной ЧП, скорее всего, стала ошибка экипажа. Росавиация классифицирует это как серьезный авиаинцидент. Следственный комитет начал проверку;
Решение по буксировке самолета будет принято позже, предварительно, он не поврежден.
В Якутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводят проверку по делу о посадке самолета Ан-24 на реку Колыма. В прокуратуре Якутии предварительной причиной инцидента назвали ошибку пилота. URA.RU рассказывает, что известно о данном происшествии. «Якутским следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления», — передает следственное управление. Отмечается, что проверка предусмотрена по статье о нарушении правил безопасности движения. А также об эксплуатации воздушного транспорта. Главное на этот момент: