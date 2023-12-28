Пассажирский Ан-24 сел на реку в Якутии: что известно об инциденте

СК начал проверку по факту посадки самолета на реку в Якутии
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, самолет, ил-76тд
СК проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения Фото:

В Якутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводят проверку по делу о посадке самолета Ан-24 на реку Колыма. В прокуратуре Якутии предварительной причиной инцидента назвали ошибку пилота. URA.RU рассказывает, что известно о данном происшествии.

«Якутским следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления», — передает следственное управление. Отмечается, что проверка предусмотрена по статье о нарушении правил безопасности движения. А также об эксплуатации воздушного транспорта.

Главное на этот момент:

  • Это произошло при заходе судна на посадку в аэропорт Зырянка. Оно приземлилось правее ВПП;
  • На борту самолета «Полярных авиалиний», который летел из Якутска, находились 30 пассажиров, из них двое детей, и четыре члена экипажа, передает Росавиация;
  • Никто не пострадал, пассажиры доставлены в здание аэропорта;
  • Причиной ЧП, скорее всего, стала ошибка экипажа. Росавиация классифицирует это как серьезный авиаинцидент. Следственный комитет начал проверку;
  • Решение по буксировке самолета будет принято позже, предварительно, он не поврежден.

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В Якутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводят проверку по делу о посадке самолета Ан-24 на реку Колыма. В прокуратуре Якутии предварительной причиной инцидента назвали ошибку пилота. URA.RU рассказывает, что известно о данном происшествии. «Якутским следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления», — передает следственное управление. Отмечается, что проверка предусмотрена по статье о нарушении правил безопасности движения. А также об эксплуатации воздушного транспорта. Главное на этот момент:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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