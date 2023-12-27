27 декабря 2023

В Челябинске фельдшер зарабатывала взятками на ковиде

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Вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции. Челябинск, укол, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник лайт
Фельдшер брала деньги за справки о вакцинации, которой не было Фото:

В Челябинске фельдшер брала взятки за фальшивые справки о вакцинации против коронавируса. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи получала незаконные вознаграждения за составление медицинской документации с отражением в ней сведений о якобы проведенной фиктивной вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом фактического введения пациенту вакцины не было», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Выявлено 28 эпизодов преступных действий, за которые получено в общей сумме 82,5 тысячи рублей. Приговором суда женщина признана виновной в получении мелких взяток. Ее наказали исправительными работами.

Прокурор Ленинского района Челябинска района направил в суд исковое заявление о взыскании суммы взятки. В результате суд взыскал с осужденной деньги, полученные в качестве взяток.

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В Челябинске фельдшер брала взятки за фальшивые справки о вакцинации против коронавируса. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи получала незаконные вознаграждения за составление медицинской документации с отражением в ней сведений о якобы проведенной фиктивной вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом фактического введения пациенту вакцины не было», — уточнили в пресс-службе ведомства. Выявлено 28 эпизодов преступных действий, за которые получено в общей сумме 82,5 тысячи рублей. Приговором суда женщина признана виновной в получении мелких взяток. Ее наказали исправительными работами. Прокурор Ленинского района Челябинска района направил в суд исковое заявление о взыскании суммы взятки. В результате суд взыскал с осужденной деньги, полученные в качестве взяток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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