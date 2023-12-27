В Челябинске фельдшер зарабатывала взятками на ковиде

28 декабря 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Фельдшер брала деньги за справки о вакцинации, которой не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске фельдшер брала взятки за фальшивые справки о вакцинации против коронавируса. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи получала незаконные вознаграждения за составление медицинской документации с отражением в ней сведений о якобы проведенной фиктивной вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом фактического введения пациенту вакцины не было», — уточнили в пресс-службе ведомства. Выявлено 28 эпизодов преступных действий, за которые получено в общей сумме 82,5 тысячи рублей. Приговором суда женщина признана виновной в получении мелких взяток. Ее наказали исправительными работами. Прокурор Ленинского района Челябинска района направил в суд исковое заявление о взыскании суммы взятки. В результате суд взыскал с осужденной деньги, полученные в качестве взяток.

В Челябинске фельдшер брала взятки за фальшивые справки о вакцинации против коронавируса. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи получала незаконные вознаграждения за составление медицинской документации с отражением в ней сведений о якобы проведенной фиктивной вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом фактического введения пациенту вакцины не было», — уточнили в пресс-службе ведомства. Выявлено 28 эпизодов преступных действий, за которые получено в общей сумме 82,5 тысячи рублей. Приговором суда женщина признана виновной в получении мелких взяток. Ее наказали исправительными работами. Прокурор Ленинского района Челябинска района направил в суд исковое заявление о взыскании суммы взятки. В результате суд взыскал с осужденной деньги, полученные в качестве взяток.