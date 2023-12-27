В ЯНАО семья ребенка, укушенного собакой, получила компенсацию

28 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

В сентябре этого года в Пуровском районе собака укусила ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пуровском районе (ЯНАО) в пользу укушенного собакой мальчика с муниципалитета взыскана компенсация. Размер возмещенного морального вреда — 50 тысяч рублей, сообщается в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Собака напала на ребенка в сентябре этого года «Прокурор в интересах мальчика направил иск в суд о взыскании с администрации Пуровского района компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного органа. Собака напала на мальчика в сентябре 2023 года. Ответственность была возложена на районный муниципалитет, который не принял меры по отлову безнадзорного животного. Ранее URA.RU сообщало, сколько денег можно отсудить за укус собаки. Судебная практика прокуратуры ЯНАО показывает, что максимальный размер компенсации морального вреда составляет 50 тысяч рублей.

В Пуровском районе (ЯНАО) в пользу укушенного собакой мальчика с муниципалитета взыскана компенсация. Размер возмещенного морального вреда — 50 тысяч рублей, сообщается в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Собака напала на ребенка в сентябре этого года «Прокурор в интересах мальчика направил иск в суд о взыскании с администрации Пуровского района компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного органа. Собака напала на мальчика в сентябре 2023 года. Ответственность была возложена на районный муниципалитет, который не принял меры по отлову безнадзорного животного. Ранее URA.RU сообщало, сколько денег можно отсудить за укус собаки. Судебная практика прокуратуры ЯНАО показывает, что максимальный размер компенсации морального вреда составляет 50 тысяч рублей.