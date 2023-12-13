Сколько денег можно отсудить за укус бродячей собаки

Прокуратура ЯНАО добьется компенсации для девочки, которую покусали собаки

За укус бродячей собаки можно получить моральную компенсацию (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое 13 декабря стая безнадзорных собак напала на третьеклассницу. По факту нападения следователи завели уголовное дело, а прокуратура взяла на контроль восстановление прав пострадавшей. URA.RU рассказывает, как получить компенсацию при укусе собаки.

Нападения безнадзорных животных в ЯНАО

По итогам десяти месяцев текущего года прокуратура зафиксировала 66 нападений безнадзорных животных на несовершеннолетних, что на шесть случаев меньше, чем за тот же период 2022 года. В январе в селе Антипаюта собака укусила девочку в бедро, по иску прокуратуры было выплачено 20 тысяч рублей. В Салехарде в августе собака напала на мальчика в районе магазина «Вятка». В Лабытнанги собака укусила ребенка за лицо прямо на детской площадке, в его пользу власти выплатили 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как и сколько компенсации можно получить за укус

Компенсация морального вреда при укусе животного зависит от тяжести нанесенных травм. Судебная практика прокуратуры ЯНАО показывает, что ее максимальный размер составляет 50 тысяч рублей.

Прокурор подает иск в суд в защиту особых категорий людей, к числу которых относятся дети и пенсионеры. Совершеннолетние жители, пострадавшие от укусов безнадзорных животных, могут обратиться в суд самостоятельно, или обратиться в надзорное ведомство, где специалисты дадут необходимые консультации и помогут правильно составить заявление.

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