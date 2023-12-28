Происшествия Криминал Shot: под Воронежем расстреляли машину крупнейшего производителя яиц 28 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 + Неизвестный обстрелял машину Геннадия Ширяева, пишет SHOT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Воронежем напали на автомобиль владельца крупнейшей птицефабрики в Воронежской области Геннадия Ширяева. Инцидент произошел через два дня после того, как УФАС начала расследование по делу о сговоре производителей яиц в регионе. «Произошло покушение на Геннадия Ширяева — его машину расстреляли», — сообщает telegram-канал Shot. Это произошло спустя два дня после начала расследования УФАС по делу о сговоре производителей яиц. Глава птицефабрики «Третьяковская» Геннадий Ширяев, который ранее также являлся депутатом областной думы, был атакован, когда ехал на своем автомобиле. Неизвестный стрелял по его внедорожнику возле села Третьяки, но Ширяев избежал травм. В настоящее время полиция проводит операцию «Перехват» для поиска нападавшего. Два дня назад УФАС начало расследование в отношении птицефабрики Ширяева из-за повышения цен на яйца, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Воронежской области для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Под Воронежем напали на автомобиль владельца крупнейшей птицефабрики в Воронежской области Геннадия Ширяева. Инцидент произошел через два дня после того, как УФАС начала расследование по делу о сговоре производителей яиц в регионе. «Произошло покушение на Геннадия Ширяева — его машину расстреляли», — сообщает telegram-канал Shot. Это произошло спустя два дня после начала расследования УФАС по делу о сговоре производителей яиц. Глава птицефабрики «Третьяковская» Геннадий Ширяев, который ранее также являлся депутатом областной думы, был атакован, когда ехал на своем автомобиле. Неизвестный стрелял по его внедорожнику возле села Третьяки, но Ширяев избежал травм. В настоящее время полиция проводит операцию «Перехват» для поиска нападавшего. Два дня назад УФАС начало расследование в отношении птицефабрики Ширяева из-за повышения цен на яйца, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Воронежской области для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям