Александр Моор вошел в тройку лучших губернаторов России

Глава Тюменской области Александр Моор занял третью строчку в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт проекта «Национальный рейтинг».
«Третье место национального рейтинга — губернатор Тюменской области Александр Моор. На втором месте — глава Татарстана Рустам Минниханов, на первом — московский мэр Сергей Собянин», — сообщает портал.
В комментариях к рейтингу политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что результаты не случайны. «Александр Моор, губернатор области-донора, плотно встроен в тюменскую матрешку. Он явно выше среднего уровня. И замы по внутренней политике у него соответствующие — грамотные специалисты», — пояснил Маркелов.
Ранее URA.RU рассказало, в каких национальных рейтингах в 2023 году засветилась Тюмень. Город называют идеальным местом для бизнеса и любителей кошек.
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