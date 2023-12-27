Политика Власть Александр Моор вошел в тройку лучших губернаторов России 28 декабря 2023 в 15:49 Размер текста - 17 + В национальном рейтинге Моора опередили только московский мэр Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюменской области Александр Моор занял третью строчку в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт проекта «Национальный рейтинг». «Третье место национального рейтинга — губернатор Тюменской области Александр Моор. На втором месте — глава Татарстана Рустам Минниханов, на первом — московский мэр Сергей Собянин», — сообщает портал. В комментариях к рейтингу политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что результаты не случайны. «Александр Моор, губернатор области-донора, плотно встроен в тюменскую матрешку. Он явно выше среднего уровня. И замы по внутренней политике у него соответствующие — грамотные специалисты», — пояснил Маркелов. Ранее URA.RU рассказало, в каких национальных рейтингах в 2023 году засветилась Тюмень. Город называют идеальным местом для бизнеса и любителей кошек. Глава Тюменской области Александр Моор занял третью строчку в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт проекта «Национальный рейтинг». «Третье место национального рейтинга — губернатор Тюменской области Александр Моор. На втором месте — глава Татарстана Рустам Минниханов, на первом — московский мэр Сергей Собянин», — сообщает портал. В комментариях к рейтингу политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что результаты не случайны. «Александр Моор, губернатор области-донора, плотно встроен в тюменскую матрешку. Он явно выше среднего уровня. И замы по внутренней политике у него соответствующие — грамотные специалисты», — пояснил Маркелов. Ранее URA.RU рассказало, в каких национальных рейтингах в 2023 году засветилась Тюмень. Город называют идеальным местом для бизнеса и любителей кошек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям