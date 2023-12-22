Мэр, фастфуд и кошки: чем прославилась Тюмень в 2023 году

2023 год удивил: областная столица прославилась не качественными дорогами и зарплатами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ежегодно аналитики составляют топы российских городов, в которых Тюмень занимает как лидирующие, так и аутсайдерские позиции. 2023 год удивил: областная столица прославилась не качественными дорогами и зарплатами, как мы привыкли, а количеством съеденного фастфуда и купленных обручальных колец. В каких еще рейтингах Тюмень стала лидером в уходящем году — в материале URA.RU.

5 место: качество новостроек

В Тюмени много достопримечательностей, ради которых и приезжают туристы из других регионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2023 году высоко оценили качество тюменских новостроек. Они заняли в общероссийском рейтинге пятую позицию. Городские жилые комплексы оценили на 32,17 баллов из 100. Эксперты отметили следующие параметры: наличие видеонаблюдения, отсутствие автомобилей во дворах домов и ограждение территорий.

4 место: качество жизни и туризм

Областная столица заняла четвертое место в рейтинге качества жизни по данным Финансового университета при правительстве РФ. Тюменцы выше всего оценили доступность жилья.

Помимо этого, жителям города нравятся тюменские школы и другие образовательные учреждения — уровень жалоб на них один из самых низких в России.

Также, согласно исследованию ассоциации туроператоров, Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге регионов, активно продвигающих туризм. Вероятно, большую роль здесь сыграли популярные термальные источники, ради которых в Тюмень приезжают туристы из других регионов. В итоге Тюменская область уступила лишь таким крупным городам, как Москва, Санкт-Петербург и Казань.

3 место: город для бизнеса и фанатов кошек

В уходящем году областная столица смогла попасть в рейтинг журнала Forbes: город признали одним из лучших в России для ведения бизнеса. «Столица деревень» оказалась на третьем месте, набрав 59,5 баллов. «Тюмень, население — 855 618 человек. Средняя зарплата: 82 324 рублей. Доходы бюджета: 43,8 млрд рублей», — указали аналитики.

Тюменцы — одни из главных фанатов кошек в России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Также Тюмень заняла третье место в топе самых «кошачьих» городов России: здесь культовым животным посвящен целый сквер «Сибирских кошек». Поэтому Тюмень и признали городом заботливых хозяев мурчащих питомцев.

2 место: лучший мэр и «город любви»

Глава областной столицы Руслан Кухарук в национальном рейтинге мэров страны по итогам года уступил лишь главе Москвы Сергею Собянину. Наш градоначальник — второй. Оно и понятно: тягаться с Сергеем Семеновичем, который вводит километрами линии метро и творит невообразимые чудеса с столице любому другому мэру попросту невозможно. Так что, второе место смело приравниваем к первому.

«Сильных мэров и вообще тех, о которых можно разговаривать, осталось немного. К таким можно отнести мэра Тюмени Руслана Кухарука, который однозначно имеет политическую перспективу», — указано на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Помимо этого, в 2023 году Тюмень оказалась настоящим «городом любви» и заняла второе место в топе по продаже обручальных колец. По данным аналитиков бренда SOKOLOV, тюменцам покупка украшений обходится в среднем в 10 тысяч рублей, а на одного жителя приходится 2,8 колец.

Вдумайтесь, на каждого тюменца пришлось в среднем 19 бургеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

1 место: продажи новостроек и потребление фастфуда

Также, согласно исследованию аналитиков ГК «Самолет Плюс», город возглавил топ субъектов РФ с населением до миллиона человек по продажам новостроек. Здесь за первое полугодие количество покупок выросло на 51%.

И, неожиданно, Тюмень возглавила рейтинг… по потреблению фастфуда! Обогнав Екатеринбург и Челябинск. Благодаря исследованию сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» выяснилось, что здесь за год жители Тюмени купили и слопали более 16 миллионов блюд сети. Здесь нам, признаемся, гордиться нечем.

Трезвый регион, лучшая школа и прозрачность закупок

Тюмень также вошла в десятки других рейтингов. Так, регион отнесли к категории наименее пьющих. В национальном топе трезвости, мы заняли шестую позицию из 85.

Тюменская область оказалась и среди лидеров по прозрачности закупок. «Участниками рейтинга прозрачности закупок стали 315 заказчиков. <…> Главным фактором, влияющим на оценку закупочной деятельности участников при составлении рейтинга, является соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности закупочной деятельности», — рассказали тогда на официальном портале органов власти.

В Тюменской области и столице не обошли стороной качество дорог и образования. Так, местная Физико-математическая школа оказалась на девятом месте в топе российских школ по конкурентоспособности выпускников. Здесь весной 2023 года даже побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда он задал ученикам задачу про муху и назначил домашнее задание.

Куда мы попадем в следующем году — остается лишь гадать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Куда мы не попали

В топ-10 Тюмень в уходящем году не попала по уровню зарплат, доходам населения и доступности бензина. Также, несмотря на девятое место в рейтинге качественных дорог, безопасными тюменские трассы аналитики назвать не спешат.

Не найти нас и в лидерах экологически чистых городов. Возможно, на отсутствие Тюмени в подобных топах повлияло обмеление Туры: в 2023 году уровень воды в главной городской реке достиг исторического минимума.

Однако стоит отметить, что с годами Тюмень во многих рейтингах усиливает свои позиции. Посмотрим, чем город удивит нас в 2024 году.