14 июня 2023

Артюхов получил награду на ПМЭФ за курортный мегапроект. Видео

Артюхов получил награду «Росинфра» за проект туристического комплекса Рай-Из
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов получил награду за мегапроект Рай-Из в ЯНАО Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил награду «Росинфра» за проект туристического комплекса Рай-Из. Об этом стало известно из трансляции, проводимой в социальных сетях.

«В номинации „Лучшая сделка“ по итогам 2022 года победителем признан проект по созданию туристического комплекса Рай-Из. Для вручения награды приглашается глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов», — сообщается в трансляции, проводимой в группе «ВЭБ.РФ» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что проект комплекса Рай-Из был разработан в 2022 году. К реализации проекта планируется привлечь крупных инвесторов.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил награду «Росинфра» за проект туристического комплекса Рай-Из. Об этом стало известно из трансляции, проводимой в социальных сетях. «В номинации „Лучшая сделка“ по итогам 2022 года победителем признан проект по созданию туристического комплекса Рай-Из. Для вручения награды приглашается глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов», — сообщается в трансляции, проводимой в группе «ВЭБ.РФ» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что проект комплекса Рай-Из был разработан в 2022 году. К реализации проекта планируется привлечь крупных инвесторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...