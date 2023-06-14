Артюхов получил награду на ПМЭФ за курортный мегапроект. Видео

Артюхов получил награду «Росинфра» за проект туристического комплекса Рай-Из

15 июня 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов получил награду за мегапроект Рай-Из в ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил награду «Росинфра» за проект туристического комплекса Рай-Из. Об этом стало известно из трансляции, проводимой в социальных сетях. «В номинации „Лучшая сделка“ по итогам 2022 года победителем признан проект по созданию туристического комплекса Рай-Из. Для вручения награды приглашается глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов», — сообщается в трансляции, проводимой в группе «ВЭБ.РФ» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что проект комплекса Рай-Из был разработан в 2022 году. К реализации проекта планируется привлечь крупных инвесторов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил награду «Росинфра» за проект туристического комплекса Рай-Из. Об этом стало известно из трансляции, проводимой в социальных сетях. «В номинации „Лучшая сделка“ по итогам 2022 года победителем признан проект по созданию туристического комплекса Рай-Из. Для вручения награды приглашается глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов», — сообщается в трансляции, проводимой в группе «ВЭБ.РФ» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что проект комплекса Рай-Из был разработан в 2022 году. К реализации проекта планируется привлечь крупных инвесторов.