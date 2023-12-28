Жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк в честь Дня Победы. Челябинск, салют, фейерверк
За запуск фейерверков предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей Фото:

Жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники до 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В период с 30 декабря по 8 января на территории Сургута вводится особый противопожарный режим, в рамках которого установлен ряд дополнительных противопожарных требований, направленных на профилактику пожаров. В числе запретов: разжигание костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и запуск пиротехники. За нарушение данных требований предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в администрации.

Следить за соблюдением требований противопожарного режима будут специальные рейдовые группы. В них войдут сотрудники мэрии, полиции и пожарного надзора. В городе будут работать 4-5 групп. Каждую из них закрепят за определенными районами города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте запретили запускать салют на Новый год. Ввести противопожарный режим и ограничения, рекомендовали сотрудники МЧС и окружная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

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Жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники до 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В период с 30 декабря по 8 января на территории Сургута вводится особый противопожарный режим, в рамках которого установлен ряд дополнительных противопожарных требований, направленных на профилактику пожаров. В числе запретов: разжигание костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и запуск пиротехники. За нарушение данных требований предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в администрации. Следить за соблюдением требований противопожарного режима будут специальные рейдовые группы. В них войдут сотрудники мэрии, полиции и пожарного надзора. В городе будут работать 4-5 групп. Каждую из них закрепят за определенными районами города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте запретили запускать салют на Новый год. Ввести противопожарный режим и ограничения, рекомендовали сотрудники МЧС и окружная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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