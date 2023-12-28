Жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники до 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В период с 30 декабря по 8 января на территории Сургута вводится особый противопожарный режим, в рамках которого установлен ряд дополнительных противопожарных требований, направленных на профилактику пожаров. В числе запретов: разжигание костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и запуск пиротехники. За нарушение данных требований предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в администрации.
Следить за соблюдением требований противопожарного режима будут специальные рейдовые группы. В них войдут сотрудники мэрии, полиции и пожарного надзора. В городе будут работать 4-5 групп. Каждую из них закрепят за определенными районами города.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте запретили запускать салют на Новый год. Ввести противопожарный режим и ограничения, рекомендовали сотрудники МЧС и окружная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.