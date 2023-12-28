Жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники

28 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

За запуск фейерверков предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники до 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В период с 30 декабря по 8 января на территории Сургута вводится особый противопожарный режим, в рамках которого установлен ряд дополнительных противопожарных требований, направленных на профилактику пожаров. В числе запретов: разжигание костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и запуск пиротехники. За нарушение данных требований предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в администрации. Следить за соблюдением требований противопожарного режима будут специальные рейдовые группы. В них войдут сотрудники мэрии, полиции и пожарного надзора. В городе будут работать 4-5 групп. Каждую из них закрепят за определенными районами города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте запретили запускать салют на Новый год. Ввести противопожарный режим и ограничения, рекомендовали сотрудники МЧС и окружная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

Жителей Сургута будут штрафовать за запуск фейерверков в новогодние праздники до 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В период с 30 декабря по 8 января на территории Сургута вводится особый противопожарный режим, в рамках которого установлен ряд дополнительных противопожарных требований, направленных на профилактику пожаров. В числе запретов: разжигание костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и запуск пиротехники. За нарушение данных требований предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в администрации. Следить за соблюдением требований противопожарного режима будут специальные рейдовые группы. В них войдут сотрудники мэрии, полиции и пожарного надзора. В городе будут работать 4-5 групп. Каждую из них закрепят за определенными районами города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте запретили запускать салют на Новый год. Ввести противопожарный режим и ограничения, рекомендовали сотрудники МЧС и окружная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.