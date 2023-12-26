Госавтоинспекция ввела новые ограничения на курганских дорогах

26 декабря 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Курганская ГИБДД закрыла часть автодорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах в восточной части Курганской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. «На территории Курганской области закрыто движение еще нескольких участков федеральных автодорог», — информирует сайт УГИБДД РФ по Курганской области. Ограничения введены из-за неблагоприятных метеоусловий. Временно ограничен проезд для автобусов и грузовозов по автодороге «Подъезд к г. Ишим», а также трассе «Иртыш» в Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. На дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Движение будет восстановлено после окончания непогоды. Ранее URA.RU сообщало, что из-за плохой погоды, гололеда и сильного ветра сотрудники Госавтоинспекции ввели ограничения. В регионе запретили движение пассажирского транспорта и тяжелых грузовиков на всех дорогах Курганской области.

Водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах в восточной части Курганской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. «На территории Курганской области закрыто движение еще нескольких участков федеральных автодорог», — информирует сайт УГИБДД РФ по Курганской области. Ограничения введены из-за неблагоприятных метеоусловий. Временно ограничен проезд для автобусов и грузовозов по автодороге «Подъезд к г. Ишим», а также трассе «Иртыш» в Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. На дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Движение будет восстановлено после окончания непогоды. Ранее URA.RU сообщало, что из-за плохой погоды, гололеда и сильного ветра сотрудники Госавтоинспекции ввели ограничения. В регионе запретили движение пассажирского транспорта и тяжелых грузовиков на всех дорогах Курганской области.