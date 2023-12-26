Госавтоинспекция ввела новые ограничения на курганских дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция с фонариками. Курган, снег, автомобиль, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, свет фар, фары, зима
Курганская ГИБДД закрыла часть автодорог Фото:

Водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах в восточной части Курганской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«На территории Курганской области закрыто движение еще нескольких участков федеральных автодорог», — информирует сайт УГИБДД РФ по Курганской области. Ограничения введены из-за неблагоприятных метеоусловий.

Временно ограничен проезд для автобусов и грузовозов по автодороге «Подъезд к г. Ишим», а также трассе «Иртыш» в Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. На дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Движение будет восстановлено после окончания непогоды.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за плохой погоды, гололеда и сильного ветра сотрудники Госавтоинспекции ввели ограничения. В регионе запретили движение пассажирского транспорта и тяжелых грузовиков на всех дорогах Курганской области.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах в восточной части Курганской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. «На территории Курганской области закрыто движение еще нескольких участков федеральных автодорог», — информирует сайт УГИБДД РФ по Курганской области. Ограничения введены из-за неблагоприятных метеоусловий. Временно ограничен проезд для автобусов и грузовозов по автодороге «Подъезд к г. Ишим», а также трассе «Иртыш» в Лебяжьевском, Макушинском и Петуховском округах. На дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Движение будет восстановлено после окончания непогоды. Ранее URA.RU сообщало, что из-за плохой погоды, гололеда и сильного ветра сотрудники Госавтоинспекции ввели ограничения. В регионе запретили движение пассажирского транспорта и тяжелых грузовиков на всех дорогах Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...