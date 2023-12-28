Россияне объяснили, что такое традиционные ценности, о которых заботятся в России

ВЦИОМ: традиционными ценностями для россиян являются семья и патриотизм

28 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

77% респондентов считают важным сохранение традиционных семейных ценностей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Среди традиционных ценностей россияне выделяют семью, патриотизм, гуманность, национальную культуру и религию. Это следует из данных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Ответы россиян на вопрос о том, какие ценности являются традиционными для нашей страны: семья (45%), патриотизм (23%), гуманность (17%), национальная культура и религия (16%)», — приводятся данные опроса на официальном сайте ВЦИОМ. Кроме того, 77% респондентов считают важным сохранение традиционных семейных ценностей. Ранее руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что решение президента России Владимира Путина объявить 2024 год Годом семьи соответствует нынешнему запросу населения. По его словам, на вопрос о жизненных целях граждане на первые места ставят здоровье и возможность создать счастливую семью, передает деловое издание «Взгляд».

Среди традиционных ценностей россияне выделяют семью, патриотизм, гуманность, национальную культуру и религию. Это следует из данных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Ответы россиян на вопрос о том, какие ценности являются традиционными для нашей страны: семья (45%), патриотизм (23%), гуманность (17%), национальная культура и религия (16%)», — приводятся данные опроса на официальном сайте ВЦИОМ. Кроме того, 77% респондентов считают важным сохранение традиционных семейных ценностей. Ранее руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что решение президента России Владимира Путина объявить 2024 год Годом семьи соответствует нынешнему запросу населения. По его словам, на вопрос о жизненных целях граждане на первые места ставят здоровье и возможность создать счастливую семью, передает деловое издание «Взгляд».