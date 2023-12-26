26 декабря 2023

В России создали новый дрон-камикадзе

Чемезов: новый дрон-камикадзе «Суперкам» проходит испытания
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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
На данный момент «Суперкам» проходит полевые испытания, рассказал Сергей Чемезов (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Ростех» создал новый дрон-камикадзе «Суперкам» с улучшенной степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации компании Сергей Чемезов. На данный момент он проходит испытания.

«На текущей момент в контуре „Ростеха“ создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам“-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — поделился Сергей Чемезов в разговоре с РИА Новости. По его словам, серия «Суперкам» лучше защищена от РЭБ, чем предыдущие модели.

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Ранее источник в Минобороны РФ сообщал, что для ВС РФ создаются беспилотники с подвесными огнеметами. Он отметил, что новая техника поступит в войска радиационной, химической и биологической защиты.

Беспилотники стали активно применяться в условиях спецоперации. Украинский военнослужащий Василий Самовар рассказывал, что у ВС РФ большое количество дронов в «топовой» комплектации, чего нельзя сказать о ВСУ, передает телеканал 360. Он добавил, что с российскими дронами становится все сложнее и сложнее бороться, пишет RT.

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«Ростех» создал новый дрон-камикадзе «Суперкам» с улучшенной степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации компании Сергей Чемезов. На данный момент он проходит испытания. «На текущей момент в контуре „Ростеха“ создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам“-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — поделился Сергей Чемезов в разговоре с РИА Новости. По его словам, серия «Суперкам» лучше защищена от РЭБ, чем предыдущие модели. Ранее источник в Минобороны РФ сообщал, что для ВС РФ создаются беспилотники с подвесными огнеметами. Он отметил, что новая техника поступит в войска радиационной, химической и биологической защиты. Беспилотники стали активно применяться в условиях спецоперации. Украинский военнослужащий Василий Самовар рассказывал, что у ВС РФ большое количество дронов в «топовой» комплектации, чего нельзя сказать о ВСУ, передает телеканал 360. Он добавил, что с российскими дронами становится все сложнее и сложнее бороться, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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