В России создали новый дрон-камикадзе

Чемезов: новый дрон-камикадзе «Суперкам» проходит испытания

27 декабря 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

На данный момент «Суперкам» проходит полевые испытания, рассказал Сергей Чемезов (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Ростех» создал новый дрон-камикадзе «Суперкам» с улучшенной степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации компании Сергей Чемезов. На данный момент он проходит испытания. «На текущей момент в контуре „Ростеха“ создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам“-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — поделился Сергей Чемезов в разговоре с РИА Новости. По его словам, серия «Суперкам» лучше защищена от РЭБ, чем предыдущие модели. Новость по теме Какие беспилотники используют Россия и Украина в ходе СВО Ранее источник в Минобороны РФ сообщал, что для ВС РФ создаются беспилотники с подвесными огнеметами. Он отметил, что новая техника поступит в войска радиационной, химической и биологической защиты. Беспилотники стали активно применяться в условиях спецоперации. Украинский военнослужащий Василий Самовар рассказывал, что у ВС РФ большое количество дронов в «топовой» комплектации, чего нельзя сказать о ВСУ, передает телеканал 360. Он добавил, что с российскими дронами становится все сложнее и сложнее бороться, пишет RT.

«Ростех» создал новый дрон-камикадзе «Суперкам» с улучшенной степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации компании Сергей Чемезов. На данный момент он проходит испытания. «На текущей момент в контуре „Ростеха“ создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам“-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — поделился Сергей Чемезов в разговоре с РИА Новости. По его словам, серия «Суперкам» лучше защищена от РЭБ, чем предыдущие модели. Ранее источник в Минобороны РФ сообщал, что для ВС РФ создаются беспилотники с подвесными огнеметами. Он отметил, что новая техника поступит в войска радиационной, химической и биологической защиты. Беспилотники стали активно применяться в условиях спецоперации. Украинский военнослужащий Василий Самовар рассказывал, что у ВС РФ большое количество дронов в «топовой» комплектации, чего нельзя сказать о ВСУ, передает телеканал 360. Он добавил, что с российскими дронами становится все сложнее и сложнее бороться, пишет RT.