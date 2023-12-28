В Ханты-Мансийске родился младенец, который удивил врачей

В Окружной клинической больнице появился на свет младенец весом 5670 грамм. Такие дети рождаются редко и требуют пристального внимания врачей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«Такие крупные дети рождаются редко и требуют особого внимания. Пока он находится в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей под пристальным вниманием специалистов. Врачи говорят, что малыш чувствует себя хорошо и скоро поедет домой!», — сообщает пресс-служба департамента.
Евгений Шинкаренко, анестезиолог-реаниматолог ОКБ Ханты-Мансийска рассказал, что ребенок родился пять дней назад путем кесарева сечения. Сейчас за ним присматривают врачи, ему проводится инфузионная терапия.
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