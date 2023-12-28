В Ханты-Мансийске родился младенец, который удивил врачей

В ХМАО родился младенец весом 5,6 килограммов
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Младенец-гигант удивил врачей ОКБ Ханты-Мансийска Фото:

В Окружной клинической больнице появился на свет младенец весом 5670 грамм. Такие дети рождаются редко и требуют пристального внимания врачей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Такие крупные дети рождаются редко и требуют особого внимания. Пока он находится в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей под пристальным вниманием специалистов. Врачи говорят, что малыш чувствует себя хорошо и скоро поедет домой!», — сообщает пресс-служба департамента.

Евгений Шинкаренко, анестезиолог-реаниматолог ОКБ Ханты-Мансийска рассказал, что ребенок родился пять дней назад путем кесарева сечения. Сейчас за ним присматривают врачи, ему проводится инфузионная терапия.

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В Окружной клинической больнице появился на свет младенец весом 5670 грамм. Такие дети рождаются редко и требуют пристального внимания врачей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Такие крупные дети рождаются редко и требуют особого внимания. Пока он находится в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей под пристальным вниманием специалистов. Врачи говорят, что малыш чувствует себя хорошо и скоро поедет домой!», — сообщает пресс-служба департамента. Евгений Шинкаренко, анестезиолог-реаниматолог ОКБ Ханты-Мансийска рассказал, что ребенок родился пять дней назад путем кесарева сечения. Сейчас за ним присматривают врачи, ему проводится инфузионная терапия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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