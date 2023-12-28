Глава «Газпрома» Миллер рассказал о плачевной ситуации с газом в Европе

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, миллер алексей
Искусственное разрушение спроса на газ в Европе привело к деиндустриализации, заявил Алексей Миллер Фото:

В Европе происходит искусственное разрушение спроса на газ впервые в истории. Об этом высказался глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Там (в европейских странах — прим. URA.RU) впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Умышленное разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», — сказал Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года, передает ТАСС. По его словам, такие действия привели к деиндустриализации во многих странах Европы.

Ранее генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович сообщал, что европейские страны идут к деиндустриализации на фоне потери дешевого российского газа. По его мнению, цены в Европе уже не вернутся на прежний уровень, передает RT. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Европа с 2021 года сократила потребление газа более чем на 100 млрд куб. м. Он говорил, что по итогам 2023 года потребление газа составляет 490 млрд кубометров.

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В Европе происходит искусственное разрушение спроса на газ впервые в истории. Об этом высказался глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Там (в европейских странах — прим. URA.RU) впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Умышленное разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», — сказал Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года, передает ТАСС. По его словам, такие действия привели к деиндустриализации во многих странах Европы. Ранее генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович сообщал, что европейские страны идут к деиндустриализации на фоне потери дешевого российского газа. По его мнению, цены в Европе уже не вернутся на прежний уровень, передает RT. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Европа с 2021 года сократила потребление газа более чем на 100 млрд куб. м. Он говорил, что по итогам 2023 года потребление газа составляет 490 млрд кубометров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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