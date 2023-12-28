Сотрудник курганского УФСИН получил медаль за пресечение попытки побега зека. Фото

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В курганской колонии сотрудник не дал осужденному совершить побег Фото:

Прапорщик УФСИН России по Курганской области Дмитрий Беженар по указу президента РФ получил госнаграду за пресечение попытки осужденного совершить побег из колонии. Информация об этом опубликована в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Беженар проходил службу в отделе надзора исправительной колонии №2 на станции Просвет Кетовского района. Он был ранен 12 августа 2021 года, когда пресек попытку побега осужденного. Сотрудник получил медаль „За отличие в охране общественного порядка“», — указано в сообщении представителей УФСИН.

По данным ведомства, благодаря смелым действиям Беженара удалось остановить преступника. Поступок сотрудника помог избежать жертв.

Ранее в курганской исправительной колонии №2 на станции Просвет произошло убийство сотрудника. После этого в учреждение приезжала с проверкой комиссия из Москвы.

Сотрудник УФСИН России по Курганской области Беженар получил медаль «За отличие в охране общественного порядка»
Сотрудник УФСИН России по Курганской области Беженар получил медаль «За отличие в охране общественного порядка»
Фото:

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Прапорщик УФСИН России по Курганской области Дмитрий Беженар по указу президента РФ получил госнаграду за пресечение попытки осужденного совершить побег из колонии. Информация об этом опубликована в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Беженар проходил службу в отделе надзора исправительной колонии №2 на станции Просвет Кетовского района. Он был ранен 12 августа 2021 года, когда пресек попытку побега осужденного. Сотрудник получил медаль „За отличие в охране общественного порядка“», — указано в сообщении представителей УФСИН. По данным ведомства, благодаря смелым действиям Беженара удалось остановить преступника. Поступок сотрудника помог избежать жертв. Ранее в курганской исправительной колонии №2 на станции Просвет произошло убийство сотрудника. После этого в учреждение приезжала с проверкой комиссия из Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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