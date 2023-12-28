Сотрудник курганского УФСИН получил медаль за пресечение попытки побега зека. Фото

28 декабря 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

В курганской колонии сотрудник не дал осужденному совершить побег Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прапорщик УФСИН России по Курганской области Дмитрий Беженар по указу президента РФ получил госнаграду за пресечение попытки осужденного совершить побег из колонии. Информация об этом опубликована в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Беженар проходил службу в отделе надзора исправительной колонии №2 на станции Просвет Кетовского района. Он был ранен 12 августа 2021 года, когда пресек попытку побега осужденного. Сотрудник получил медаль „За отличие в охране общественного порядка“», — указано в сообщении представителей УФСИН. По данным ведомства, благодаря смелым действиям Беженара удалось остановить преступника. Поступок сотрудника помог избежать жертв. Ранее в курганской исправительной колонии №2 на станции Просвет произошло убийство сотрудника. После этого в учреждение приезжала с проверкой комиссия из Москвы. Сотрудник УФСИН России по Курганской области Беженар получил медаль «За отличие в охране общественного порядка» Фото: группа УФСИН России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/ufsin_45

Прапорщик УФСИН России по Курганской области Дмитрий Беженар по указу президента РФ получил госнаграду за пресечение попытки осужденного совершить побег из колонии. Информация об этом опубликована в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Беженар проходил службу в отделе надзора исправительной колонии №2 на станции Просвет Кетовского района. Он был ранен 12 августа 2021 года, когда пресек попытку побега осужденного. Сотрудник получил медаль „За отличие в охране общественного порядка“», — указано в сообщении представителей УФСИН. По данным ведомства, благодаря смелым действиям Беженара удалось остановить преступника. Поступок сотрудника помог избежать жертв. Ранее в курганской исправительной колонии №2 на станции Просвет произошло убийство сотрудника. После этого в учреждение приезжала с проверкой комиссия из Москвы.