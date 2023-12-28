Екатеринбуржцы пожаловались на пустые полки в магазинах. Видео

29 декабря 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге из-за непогоды опустели полки в магазинах (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались на опустевшие полки в магазинах. В этом они обвиняют непогоду. Информация об этом появилась в соцсетях. «„Магнит“ на Новгородцевой, 31а. Похоже фура с колбасой застряла на трассах Урала», — пишет очевидец, его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». «Пустые полки в „Пятерочке“ на Шефской из-за погодных условий. Мало того что **** (с трудом — прим URA.RU) доедешь до магазина, еще и продукты не купишь», — жалуется еще один горожанин. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к ритейлеру X5 Group и в пресс-службу сети магазинов «Магнит» с просьбой пояснить, с чем связан дефицит товаров. На момент публикации новости ответ не поступил.

Жители Екатеринбурга пожаловались на опустевшие полки в магазинах. В этом они обвиняют непогоду. Информация об этом появилась в соцсетях. «„Магнит“ на Новгородцевой, 31а. Похоже фура с колбасой застряла на трассах Урала», — пишет очевидец, его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». «Пустые полки в „Пятерочке“ на Шефской из-за погодных условий. Мало того что **** (с трудом — прим URA.RU) доедешь до магазина, еще и продукты не купишь», — жалуется еще один горожанин. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к ритейлеру X5 Group и в пресс-службу сети магазинов «Магнит» с просьбой пояснить, с чем связан дефицит товаров. На момент публикации новости ответ не поступил.