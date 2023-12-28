28 декабря 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на пустые полки в магазинах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, пустые полки, полки магазина, нет сахара, сахар закончился
В Екатеринбурге из-за непогоды опустели полки в магазинах (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на опустевшие полки в магазинах. В этом они обвиняют непогоду. Информация об этом появилась в соцсетях.

«„Магнит“ на Новгородцевой, 31а. Похоже фура с колбасой застряла на трассах Урала», — пишет очевидец, его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

«Пустые полки в „Пятерочке“ на Шефской из-за погодных условий. Мало того что **** (с трудом — прим URA.RU) доедешь до магазина, еще и продукты не купишь», — жалуется еще один горожанин.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к ритейлеру X5 Group и в пресс-службу сети магазинов «Магнит» с просьбой пояснить, с чем связан дефицит товаров. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на опустевшие полки в магазинах. В этом они обвиняют непогоду. Информация об этом появилась в соцсетях. «„Магнит“ на Новгородцевой, 31а. Похоже фура с колбасой застряла на трассах Урала», — пишет очевидец, его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». «Пустые полки в „Пятерочке“ на Шефской из-за погодных условий. Мало того что **** (с трудом — прим URA.RU) доедешь до магазина, еще и продукты не купишь», — жалуется еще один горожанин. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к ритейлеру X5 Group и в пресс-службу сети магазинов «Магнит» с просьбой пояснить, с чем связан дефицит товаров. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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