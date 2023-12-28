28 декабря 2023

Власти ХМАО ввели ограничения на курение сигарет и кальянов. Список

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Зимняя Москва, курить запрещено, госдума, запрет на курение, антитабачный закон
Список опубликован на сайте правительства Югры Фото:

На территории Ханты-Мансийского автономного округа введены дополнительные ограничения на курение сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции. Решение было принято на очередном заседании окружного правительства.

«Заседание правительства ХМАО 28 декабря 2023 года. Установить дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в общественных местах и в помещениях в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — говорится в документе на сайте окружного правительства.

Согласно постановлению, мера действует в следующих местах:

  • на остановочных пунктах транспорта общего пользования городского
  • и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем пятнадцать метров от них;
  • в расположенных в общежитиях лифтах и помещениях вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении;
  • в границах территорий парков, скверов, набережных
  • (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);
  • на парковках общего пользования, в подземных гаражах;
  • в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;
  • в местах проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, обозначенных организаторами как места проведения таких мероприятий, во время их проведения;
  • в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входа в подъезд многоквартирного дома, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Роспотребнадзор в ХМАО добился закрытия интернет-магазина по продаже вейпов в Нягани. На интернет-страницах торговой точки были прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. В суде информацию признали запрещенной и магазин заблокировали.

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа введены дополнительные ограничения на курение сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции. Решение было принято на очередном заседании окружного правительства. «Заседание правительства ХМАО 28 декабря 2023 года. Установить дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в общественных местах и в помещениях в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — говорится в документе на сайте окружного правительства. Согласно постановлению, мера действует в следующих местах: Роспотребнадзор в ХМАО добился закрытия интернет-магазина по продаже вейпов в Нягани. На интернет-страницах торговой точки были прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. В суде информацию признали запрещенной и магазин заблокировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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