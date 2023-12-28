На территории Ханты-Мансийского автономного округа введены дополнительные ограничения на курение сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции. Решение было принято на очередном заседании окружного правительства.
«Заседание правительства ХМАО 28 декабря 2023 года. Установить дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в общественных местах и в помещениях в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — говорится в документе на сайте окружного правительства.
Согласно постановлению, мера действует в следующих местах:
- на остановочных пунктах транспорта общего пользования городского
- и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем пятнадцать метров от них;
- в расположенных в общежитиях лифтах и помещениях вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении;
- в границах территорий парков, скверов, набережных
- (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);
- на парковках общего пользования, в подземных гаражах;
- в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;
- в местах проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, обозначенных организаторами как места проведения таких мероприятий, во время их проведения;
- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входа в подъезд многоквартирного дома, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
Роспотребнадзор в ХМАО добился закрытия интернет-магазина по продаже вейпов в Нягани. На интернет-страницах торговой точки были прикреплены фотографии с описанием и характеристиками никотинсодержащей и табачной продукции, а также их стоимость. В суде информацию признали запрещенной и магазин заблокировали.
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