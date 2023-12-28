28 декабря 2023

В Крыму высмеяли заявление ГУР МО Украины о «захвате» полуострова

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В Крыму считают голословными заявления представителей Киева о планах по вторжению на полуостров Фото:

Заявление представителей Киева о планах по вторжению на полуостров, в Крыму является оправданием собственного бессилия. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А заявления о планах по вторжению в Крым представителя украинской разведки — это дешевое оправдание собственного бессилия», передает РИА Новости высказывание Смирнова.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова главы ГУР Кирилла Буданова о несостоявшемся «захвате» Крыма минувшим летом, объяснив эти заявления частью информационной борьбы. В июле Буданов заявлял, что Крым «будет возвращен» в состав Украины силовым путем, передает RT. В Кремле оценили уровень защиты полуострова на случай нападения ВСУ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, безопасность Крыма обеспечена надежно.

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Заявление представителей Киева о планах по вторжению на полуостров, в Крыму является оправданием собственного бессилия. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А заявления о планах по вторжению в Крым представителя украинской разведки — это дешевое оправдание собственного бессилия», передает РИА Новости высказывание Смирнова. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова главы ГУР Кирилла Буданова о несостоявшемся «захвате» Крыма минувшим летом, объяснив эти заявления частью информационной борьбы. В июле Буданов заявлял, что Крым «будет возвращен» в состав Украины силовым путем, передает RT. В Кремле оценили уровень защиты полуострова на случай нападения ВСУ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, безопасность Крыма обеспечена надежно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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