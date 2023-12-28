В Кольцово более чем на шесть часов задержан рейс Utair в Сургут. Скрин

29 декабря 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Задержка рейса составляет 6 часов 15 минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО) перенесен на 6 часов 15 минут. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 28 декабря в 21:10, но был задержан до 03:25 29 декабря. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут 28 декабря задержан. Плановое время вылета в 21:10 28 декабря. Фактическое время вылета — 29 декабря 2023 года в 3:25», — сообщается на сайте воздушной гавани Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Кольцово за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан поздним прибытием воздушного судна. Рейс из Екатеринбурга в Сургут перенесен из-за позднего прибытия воздушного судна Онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО) перенесен на 6 часов 15 минут. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 28 декабря в 21:10, но был задержан до 03:25 29 декабря. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут 28 декабря задержан. Плановое время вылета в 21:10 28 декабря. Фактическое время вылета — 29 декабря 2023 года в 3:25», — сообщается на сайте воздушной гавани Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Кольцово за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан поздним прибытием воздушного судна.