Задержка рейса составляет 6 часов 15 минут
В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО) перенесен на 6 часов 15 минут. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 28 декабря в 21:10, но был задержан до 03:25 29 декабря.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут 28 декабря задержан. Плановое время вылета в 21:10 28 декабря. Фактическое время вылета — 29 декабря 2023 года в 3:25», — сообщается на сайте воздушной гавани Екатеринбурга.
Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Кольцово за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан поздним прибытием воздушного судна.
Рейс из Екатеринбурга в Сургут перенесен из-за позднего прибытия воздушного судна
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