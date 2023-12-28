28 декабря 2023

В Кольцово более чем на шесть часов задержан рейс Utair в Сургут. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Задержка рейса составляет 6 часов 15 минут Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО) перенесен на 6 часов 15 минут. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 28 декабря в 21:10, но был задержан до 03:25 29 декабря.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут 28 декабря задержан. Плановое время вылета в 21:10 28 декабря. Фактическое время вылета — 29 декабря 2023 года в 3:25», — сообщается на сайте воздушной гавани Екатеринбурга.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Кольцово за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан поздним прибытием воздушного судна.

Рейс из Екатеринбурга в Сургут перенесен из-за позднего прибытия воздушного судна
Рейс из Екатеринбурга в Сургут перенесен из-за позднего прибытия воздушного судна

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО) перенесен на 6 часов 15 минут. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 28 декабря в 21:10, но был задержан до 03:25 29 декабря. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут 28 декабря задержан. Плановое время вылета в 21:10 28 декабря. Фактическое время вылета — 29 декабря 2023 года в 3:25», — сообщается на сайте воздушной гавани Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Кольцово за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса связан поздним прибытием воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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