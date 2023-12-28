На ЯНАО надвигается метель и сильный ветер

29 декабря 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Последние три дня декабря в ЯНАО ожидается штормовой ветер, метель, снег и похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни синоптики прогнозируют метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В Ямало-Ненецком автономном округе в ночь на 29 декабря в отдельных районах ожидается метель и ветер 8-13 метров в секунду с порывами днем до 18 метров в секунду. Осадки в виде небольшого и умеренного снега», — сообщается на сайте управления. Неблагоприятная погода продолжится и в последующие дни. Так по прогнозам метеорологов, 30 и 31 декабря на Ямале продолжит идти снег, метель, а порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду. В начале недели прогнозируется и постепенное похолодание в регионе. Ночные температуры 29, 30 и 31 декабря опустятся с -10 до -27 градусов, а дневные показатели снизятся с -5 до -25 градусов. Метели, аномальные снегопады и сильный ветер ожидает и жителей соседнего региона. В ХМАО спасатели предупредили жителей об ухудшении погоды, а в ГИБДД обещали ввести ограничения по движению на трассах.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшие дни синоптики прогнозируют метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду и снег. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В Ямало-Ненецком автономном округе в ночь на 29 декабря в отдельных районах ожидается метель и ветер 8-13 метров в секунду с порывами днем до 18 метров в секунду. Осадки в виде небольшого и умеренного снега», — сообщается на сайте управления. Неблагоприятная погода продолжится и в последующие дни. Так по прогнозам метеорологов, 30 и 31 декабря на Ямале продолжит идти снег, метель, а порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду. В начале недели прогнозируется и постепенное похолодание в регионе. Ночные температуры 29, 30 и 31 декабря опустятся с -10 до -27 градусов, а дневные показатели снизятся с -5 до -25 градусов. Метели, аномальные снегопады и сильный ветер ожидает и жителей соседнего региона. В ХМАО спасатели предупредили жителей об ухудшении погоды, а в ГИБДД обещали ввести ограничения по движению на трассах.