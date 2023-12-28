МЧС по ХМАО предупредило жителей об аномальных снегопадах

На ХМАО надвигается снежный циклон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МЧС по ХМАО предупредило жителей о шквальном ветре и аномальных снегопадах. Сообщение от спасателей получили все югорчане. В ведомстве пояснили, что ухудшение погоды связаны с циклоном.

«Со стороны Урала надвигается снежный циклон, в связи с чем в ХМАО ожидается снегопад с критическим уровнем выпадения осадков. По всей территории округа сильный снег, метель с порывами ветра 15-20 м/с», — сообщили в МЧС.

Утром сильный снег пройдет в восточной части региона: в Советском, Октябрьском, Кондинском районах. В обед снегопады придут в Сургут и Нефтеюганск. Во второй половине дня метель начнется в Нижневартовске.

Из-за погоды Госавтоинспекция ХМАО введет ограничения по движению. «При осложнении дорожно-транспортной обстановки и избежания аварий с тяжкими последствиями сотрудниками Госавтоинспекции будут введены ограничения по движению. Рекомендуем автовладельцам и организаторам перевозок пересмотреть свои планы, по возможности, воздержаться от дальних поездок до наступления благоприятных условий», — сообщил замначальника Управления Госавтоинспекции Югры Артем Карика в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что из-за плохой погоды Госавтоинспекция Ханты-Мансийска попросила автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния.Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.