28 декабря 2023

Глава Техаса обвинил Байдена в разрушении США из-за мигрантов

Губернатор Техаса Эббот: позиция Байдена по мигрантам разрушает США
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Администрация Байдена отказывается исполнять законы в миграционной сфере Фото:

Джо Байден разрушает США из-за позиции по нелегальным мигрантам. Федеральные власти сами отказываются исполнять законы в миграционной сфере и хотят в этом остановить Техас. Об этом заявил губернатор штата Грэг Эббот.

«Администрация Байдена отказывается исполнять законы в миграционной сфере и стремится остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США», — написал Эббот в соцсети Х (бывший Twitter).

Минюст США предупредил власти Техаса о готовности подать против них иск, если они начнут применять закон против мигрантов. В частности, арестовывать, уголовно преследовать, сажать в тюрьму или выдворять подозреваемых в незаконном нарушении границ. До 3 января власти Техаса должны официально гарантировать, что не будут применять меры против мигрантов. В противном случае действия штата подорвут отношения с Мексикой, отмечают федеральные власти.

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности. При этом темой встречи двух лидеров была борьба с фентаниловой эпидемией (опиоидным наркотиком).

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Джо Байден разрушает США из-за позиции по нелегальным мигрантам. Федеральные власти сами отказываются исполнять законы в миграционной сфере и хотят в этом остановить Техас. Об этом заявил губернатор штата Грэг Эббот. «Администрация Байдена отказывается исполнять законы в миграционной сфере и стремится остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США», — написал Эббот в соцсети Х (бывший Twitter). Минюст США предупредил власти Техаса о готовности подать против них иск, если они начнут применять закон против мигрантов. В частности, арестовывать, уголовно преследовать, сажать в тюрьму или выдворять подозреваемых в незаконном нарушении границ. До 3 января власти Техаса должны официально гарантировать, что не будут применять меры против мигрантов. В противном случае действия штата подорвут отношения с Мексикой, отмечают федеральные власти. Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности. При этом темой встречи двух лидеров была борьба с фентаниловой эпидемией (опиоидным наркотиком).
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Ссылки по теме
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