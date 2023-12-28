Глава Техаса обвинил Байдена в разрушении США из-за мигрантов

Губернатор Техаса Эббот: позиция Байдена по мигрантам разрушает США

29 декабря 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена отказывается исполнять законы в миграционной сфере Фото: Official White House / Cameron Smith Джо Байден разрушает США из-за позиции по нелегальным мигрантам. Федеральные власти сами отказываются исполнять законы в миграционной сфере и хотят в этом остановить Техас. Об этом заявил губернатор штата Грэг Эббот. «Администрация Байдена отказывается исполнять законы в миграционной сфере и стремится остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США», — написал Эббот в соцсети Х (бывший Twitter). Минюст США предупредил власти Техаса о готовности подать против них иск, если они начнут применять закон против мигрантов. В частности, арестовывать, уголовно преследовать, сажать в тюрьму или выдворять подозреваемых в незаконном нарушении границ. До 3 января власти Техаса должны официально гарантировать, что не будут применять меры против мигрантов. В противном случае действия штата подорвут отношения с Мексикой, отмечают федеральные власти. Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности. При этом темой встречи двух лидеров была борьба с фентаниловой эпидемией (опиоидным наркотиком). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Джо Байден разрушает США из-за позиции по нелегальным мигрантам. Федеральные власти сами отказываются исполнять законы в миграционной сфере и хотят в этом остановить Техас. Об этом заявил губернатор штата Грэг Эббот. «Администрация Байдена отказывается исполнять законы в миграционной сфере и стремится остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США», — написал Эббот в соцсети Х (бывший Twitter). Минюст США предупредил власти Техаса о готовности подать против них иск, если они начнут применять закон против мигрантов. В частности, арестовывать, уголовно преследовать, сажать в тюрьму или выдворять подозреваемых в незаконном нарушении границ. До 3 января власти Техаса должны официально гарантировать, что не будут применять меры против мигрантов. В противном случае действия штата подорвут отношения с Мексикой, отмечают федеральные власти. Президент США Джо Байден на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вспомнил, как на ужине мексиканский лидер привлек внимание его супруги. Этот момент вызвал у американского президента сильные чувства ревности. При этом темой встречи двух лидеров была борьба с фентаниловой эпидемией (опиоидным наркотиком).