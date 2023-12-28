Снайпер ВС РФ совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении»

МО РФ: снайперская пара Западной группировки поразила цель на дальности 1,4 км

29 декабря 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Цель была поражена из снайперской винтовки Драгунова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое российских военнослужащих смогли поразить цель на купянском направлении дальностью 1,4 километра с помощью снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что обычная дальность «работы» с подобной винтовкой не превышает 500 метров. Командование рассказало бойцу, что он совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении». «Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1 450 метров на купянском направлении. Выстрел был выполнен из снайперской винтовки Драгунова», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Бойцы использовали стандартный прицел. Примечательно, что обычно снайперскую винтовку этой серии используют для поражения целей до 500 метров. Боец с позывным Зверобой, участвовавший в уничтожении противника, рассказал, что командование похвалило его за «лучший выстрел на всем купянском направлении». Он уточнил, что до СВО был охотником.

Двое российских военнослужащих смогли поразить цель на купянском направлении дальностью 1,4 километра с помощью снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что обычная дальность «работы» с подобной винтовкой не превышает 500 метров. Командование рассказало бойцу, что он совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении». «Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1 450 метров на купянском направлении. Выстрел был выполнен из снайперской винтовки Драгунова», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Бойцы использовали стандартный прицел. Примечательно, что обычно снайперскую винтовку этой серии используют для поражения целей до 500 метров. Боец с позывным Зверобой, участвовавший в уничтожении противника, рассказал, что командование похвалило его за «лучший выстрел на всем купянском направлении». Он уточнил, что до СВО был охотником.