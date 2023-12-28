28 декабря 2023

Снайпер ВС РФ совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении»

МО РФ: снайперская пара Западной группировки поразила цель на дальности 1,4 км
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, снайпер, снайперская винтовка, свд, тренировка снайперов, военная специальность, сбойка
Цель была поражена из снайперской винтовки Драгунова Фото:

Двое российских военнослужащих смогли поразить цель на купянском направлении дальностью 1,4 километра с помощью снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что обычная дальность «работы» с подобной винтовкой не превышает 500 метров. Командование рассказало бойцу, что он совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении».

«Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1 450 метров на купянском направлении. Выстрел был выполнен из снайперской винтовки Драгунова», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Бойцы использовали стандартный прицел. Примечательно, что обычно снайперскую винтовку этой серии используют для поражения целей до 500 метров.

Боец с позывным Зверобой, участвовавший в уничтожении противника, рассказал, что командование похвалило его за «лучший выстрел на всем купянском направлении». Он уточнил, что до СВО был охотником.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое российских военнослужащих смогли поразить цель на купянском направлении дальностью 1,4 километра с помощью снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что обычная дальность «работы» с подобной винтовкой не превышает 500 метров. Командование рассказало бойцу, что он совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении». «Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1 450 метров на купянском направлении. Выстрел был выполнен из снайперской винтовки Драгунова», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Бойцы использовали стандартный прицел. Примечательно, что обычно снайперскую винтовку этой серии используют для поражения целей до 500 метров. Боец с позывным Зверобой, участвовавший в уничтожении противника, рассказал, что командование похвалило его за «лучший выстрел на всем купянском направлении». Он уточнил, что до СВО был охотником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...