Снайпер ВС РФ совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении»

Двое российских военнослужащих смогли поразить цель на купянском направлении дальностью 1,4 километра с помощью снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что обычная дальность «работы» с подобной винтовкой не превышает 500 метров. Командование рассказало бойцу, что он совершил «лучший выстрел на всем купянском направлении».
«Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1 450 метров на купянском направлении. Выстрел был выполнен из снайперской винтовки Драгунова», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Бойцы использовали стандартный прицел. Примечательно, что обычно снайперскую винтовку этой серии используют для поражения целей до 500 метров.
Боец с позывным Зверобой, участвовавший в уничтожении противника, рассказал, что командование похвалило его за «лучший выстрел на всем купянском направлении». Он уточнил, что до СВО был охотником.
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