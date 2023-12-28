28 декабря 2023

В Перми ФСБ выявило мошенника на крупном заводе, который выполнял гособоронзаказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник предприятия ОПК признан судом виновным в мошенничестве и приговорен к колонии Фото:

В Перми руководитель одного из подразделений крупного предприятия оборонно-промышленного комплекса признан виновным в мошенничестве. Преступную схему выявили сотрудники регионального УФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Виновный похитил денежные средств, выделенные предприятию в рамках гособоронзаказа. Вводя в заблуждение подчиненных сотрудников, он незаконно начислял им премии и стимулирующие выплаты. Впоследствии деньги изымались под предлогом необходимости формирования фонда. из которого оплачивались совместные корпоративные мероприятия и благоустройства заводской территории», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Такая схема действовала с июля 2020 по август 2022 года. Всего сотрудником завода было похищено более 1,5 млн рублей. Мотовилихинский районный суд признал руководителя подразделения предприятия виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорили к пяти годам и пяти месяцам колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

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В Перми руководитель одного из подразделений крупного предприятия оборонно-промышленного комплекса признан виновным в мошенничестве. Преступную схему выявили сотрудники регионального УФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Виновный похитил денежные средств, выделенные предприятию в рамках гособоронзаказа. Вводя в заблуждение подчиненных сотрудников, он незаконно начислял им премии и стимулирующие выплаты. Впоследствии деньги изымались под предлогом необходимости формирования фонда. из которого оплачивались совместные корпоративные мероприятия и благоустройства заводской территории», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. Такая схема действовала с июля 2020 по август 2022 года. Всего сотрудником завода было похищено более 1,5 млн рублей. Мотовилихинский районный суд признал руководителя подразделения предприятия виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорили к пяти годам и пяти месяцам колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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