В Перми ФСБ выявило мошенника на крупном заводе, который выполнял гособоронзаказ

В Перми руководитель одного из подразделений крупного предприятия оборонно-промышленного комплекса признан виновным в мошенничестве. Преступную схему выявили сотрудники регионального УФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Виновный похитил денежные средств, выделенные предприятию в рамках гособоронзаказа. Вводя в заблуждение подчиненных сотрудников, он незаконно начислял им премии и стимулирующие выплаты. Впоследствии деньги изымались под предлогом необходимости формирования фонда. из которого оплачивались совместные корпоративные мероприятия и благоустройства заводской территории», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
Такая схема действовала с июля 2020 по август 2022 года. Всего сотрудником завода было похищено более 1,5 млн рублей. Мотовилихинский районный суд признал руководителя подразделения предприятия виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорили к пяти годам и пяти месяцам колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.