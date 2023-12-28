28 декабря 2023

Из-за снегопада тюменцы встали в восьмибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Уже с утра тюменцы встали в предновогодние пробки Фото:

С утра на дорогах Тюмени зафиксированы пробки в восемь баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. Затор на дорогах обусловлен снегопадом и работой снегоуборочной техники.

«Тюмень, 09:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью.

К этому часу в городе зафиксированы две аварии. ДТП обозначены на улицах Федюнинского и Мельникайте.

Явных заторов в городе не наблюдается
Явных заторов в городе не наблюдается

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С утра на дорогах Тюмени зафиксированы пробки в восемь баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. Затор на дорогах обусловлен снегопадом и работой снегоуборочной техники. «Тюмень, 09:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью. К этому часу в городе зафиксированы две аварии. ДТП обозначены на улицах Федюнинского и Мельникайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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