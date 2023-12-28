Уже с утра тюменцы встали в предновогодние пробки
С утра на дорогах Тюмени зафиксированы пробки в восемь баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. Затор на дорогах обусловлен снегопадом и работой снегоуборочной техники.
«Тюмень, 09:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью.
К этому часу в городе зафиксированы две аварии. ДТП обозначены на улицах Федюнинского и Мельникайте.
Явных заторов в городе не наблюдается
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