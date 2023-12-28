Из-за снегопада тюменцы встали в восьмибалльные пробки. Скрин

29 декабря 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Уже с утра тюменцы встали в предновогодние пробки Фото: Денис Моргунов © URA.RU С утра на дорогах Тюмени зафиксированы пробки в восемь баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. Затор на дорогах обусловлен снегопадом и работой снегоуборочной техники. «Тюмень, 09:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью. К этому часу в городе зафиксированы две аварии. ДТП обозначены на улицах Федюнинского и Мельникайте. Явных заторов в городе не наблюдается Скрин с сайта 2ГИС: https://2gis.ru/tyumen?m=65.573693%2C57.131768%2F14.03&traffic

С утра на дорогах Тюмени зафиксированы пробки в восемь баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. Затор на дорогах обусловлен снегопадом и работой снегоуборочной техники. «Тюмень, 09:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью. К этому часу в городе зафиксированы две аварии. ДТП обозначены на улицах Федюнинского и Мельникайте.