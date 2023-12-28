Аппарат позволяет описывать ЭКГ с высокой точностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

За врачей больницы села Долгодеревенское Сосновского района (Челябинская область) ЭКГ в автоматическом режиме с близкой к 100-процентной точности описывает разработанное резидентом «Сколково» медоборудование. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, техника ускорила лечебный процесс.

«На апробацию в районную больницу поступили два электрокардиографа экспертного класса „Миокард-25“. Оборудование только вышло в производство, но в нашу больницу экспертную разработку доставили одной из первых. Оборудование снимает кардиограмму и печатает результаты в реальном времени, само делает описание по снятым показаниям с высокой точностью. Разработка снимает нагрузку с терапевтов и врачей функциональной диагностики, что позволяет им принимать больше пациентов», — сообщили URA.RU в больнице.

Старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий научного центра Юлия Щеглова отметила, что реализовано 250 устройств. Поскольку челябинская больница работает с регоператором «Сколково», компанией IT-Park74, технику она получила одной из первых. Разработчики компании «НИМП ЕСН» заявили, что аппарат можно интегрировать с любой информационной системой. Инженеры готовы сделать это под нужды больницы села. Главный инженер Антон Епифанов отметил, что вышедшая в производство в июне техника работает на операционной системе Linux и за счет этого может получить доступ к защищенные сети.

Аппарат весит всего два килограмма и легко помещается в сумку. Это делает удобным использование оборудования для скорой медпомощи, когда счет для спасения жизни идет на часы. Терапевт Регина Зуфарова обратила внимание на то, что при инфаркте помощь требуется оказать в течение трех часов. За счет новой техники качественное описание электрокардиограммы специалист получает за 15 секунд.

Врач функциональной диагностики Марина Быкова сказала, что данные пациента в «Миокард» можно вводить перед началом исследования. За счет хранилища информации состояние наблюдаемого можно исследовать в динамике.

Аппарат медики Долгодеревенского опробовали одни из первых в стране Фото: пресс-служба районной больницы Долгодеревенского

Аппарат помогает получать результаты исследования в оперативном режиме Фото: пресс-служба районной больницы Долгодеревенского

Вес техники составляет порядка двух килограммов Фото: пресс-служба районной больницы Долгодеревенского