Аналитики раскрыли способы подработки в новогодние каникулы в ЯНАО

«Авито Работа»: в ЯНАО в праздники можно подработать продавцом или курьером

В новогодние каникулы есть возможность найти подработку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В новогодние каникулы жители Ямала могут подработать мерчендайзерами, продавцами-консультантами и курьерами. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работа».

«В первые январские дни и недели по-прежнему нуждаются в дополнительных сотрудниках компании в тех сферах, на которые приходится самый большой наплыв покупателей и посетителей: продажи, HoReCa (сегмент общественного питания — примечание URA.RU), развлечения, логистика. При этом на многих позициях будет возможность подрабатывать и после окончания праздников», — сообщили в «Авито Работа».

Мерчендайзеру на подработке в ЯНАО готовы платить за одну смену от 1000 рублей и компенсировать деньги за бензин. «По четыре часа в день, четыре раза в неделю предлагают выходить на смену визитному мерчендайзеру одного из брендов товаров для красоты в Надыме (ЯНАО). Задача сотрудника — выкладывать продукцию в торговых точках, следить за ценниками, сроками годности и наличием запаса на полках. За одну смену мерчендайзеру обещают платить от 1000 рублей плюс компенсация расходов на бензин», — отметили аналитики.

По данным сервиса, сетевой магазин одежды в Салехарде готов предоставить от десяти до сорока часов в неделю продавцу-консультанту. В задачи продавца входят: работа на кассе, разбор товаров и инвентаризация. Ставку в 332 рубля в час дополнит скидка на продукцию компании.

Доставка готовой еды, продуктов и интернет-заказов в праздничные дни традиционно пользуется особым спросом. Курьеры могут выбирать удобный для себя график и продолжительность смен — от четырех до двенадцати часов. В Надыме доставщику готовой еды на своей машине готовы платить 100 рублей в час и 150 рублей за каждый заказ дополнительно, а в Новом Уренгое (ЯНАО) курьер может зарабатывать до 4000 рублей в день.

Без опыта на подработку в ЯНАО можно устроиться на место администратора детской игровой площадки с гибким графиком и зарплатой до 3000 рублей в день, администратором ночного клуба, а также консультантом выставки. «[Открыта] вакансия консультанта временной выставки в Ноябрьске (ЯНАО), которая будет работать до окончания каникул, с оплатой 1500 рублей в день», — добавили в сервисе «Авито Работа».

Ранее URA.RU рассказывало о возможных подработках для женщин в декрете в ЯНАО. В округе мамы могут подрабатывать продавцами, мерчендайзерами и администраторами фитнесс-студии.