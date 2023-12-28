28 декабря 2023

UralMash: подростки ранили ножом охранника на одной из курганских АЗС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Курганский охранник получил ножевое ранение Фото:

Охранник заправки на курганской трассе был ранен предположительно ножом после конфликта с группой местных подростков. Об этом сообщает telegram-канал UralMash.

«Пырнули ножом охранника курганской заправки — мужчина в реанимации, подростков ищут вторые сутки», — информирует канал своих подписчиков. Также размещены видеокадры с камер слежения автозаправки. Инцидент якобы произошел на АЗС, расположенной на трассе «Иртыш» в Курганской области.

На кадрах видно, что группа подростков из четырех человек подходит к комплексу и заходит внутрь. Затем они выходят из зоны видимости. После этого под камеру возвращается мужчина в униформе, который держится рукой за живот и присаживается. «Уже в „тамбуре“ павильона завязался конфликт — подросток ударил ножом в живот», — сообщает канал.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УМВД региона. В ведомстве взяли время, чтобы изучить публикацию и подготовить ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на агрессивных людей возле городского магазина. Участники конфликта стали убегать от вызванной полиции. Один из них ранил сотрудника Росгвардии ножом, а другому повредил бронежилет. Злоумышленников задержали.

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Охранник заправки на курганской трассе был ранен предположительно ножом после конфликта с группой местных подростков. Об этом сообщает telegram-канал UralMash. «Пырнули ножом охранника курганской заправки — мужчина в реанимации, подростков ищут вторые сутки», — информирует канал своих подписчиков. Также размещены видеокадры с камер слежения автозаправки. Инцидент якобы произошел на АЗС, расположенной на трассе «Иртыш» в Курганской области. На кадрах видно, что группа подростков из четырех человек подходит к комплексу и заходит внутрь. Затем они выходят из зоны видимости. После этого под камеру возвращается мужчина в униформе, который держится рукой за живот и присаживается. «Уже в „тамбуре“ павильона завязался конфликт — подросток ударил ножом в живот», — сообщает канал. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УМВД региона. В ведомстве взяли время, чтобы изучить публикацию и подготовить ответ. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на агрессивных людей возле городского магазина. Участники конфликта стали убегать от вызванной полиции. Один из них ранил сотрудника Росгвардии ножом, а другому повредил бронежилет. Злоумышленников задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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