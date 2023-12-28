В Екатеринбурге Honda вылетела на трамвайные пути

В Екатеринбурге японский автомобиль Honda вылетел на трамвайные пути, повредив ограждение. Инцидент произошел в 9 утра на улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает мэрия уральской столицы.
«Автомобиль Honda повредил ограждение, выехал на трамвайные пути. Информация передана в ГИБДД», — говорится в сообщении telegram-канала «Пресс-служба Администрации города».
Позже движение трамваев удалось восстановить. Задержка составила 24 минуты.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей встали трамваи. На улице 8 Марта образовалась пробка. На месте работала карета скорой помощи.
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