28 декабря 2023

В Екатеринбурге Honda вылетела на трамвайные пути

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, общественный транспорт, велосипедист, город, снегопад, трамвай
Трамвай простоял 24 минуты на Серафима Дерябина Фото:

В Екатеринбурге японский автомобиль Honda вылетел на трамвайные пути, повредив ограждение. Инцидент произошел в 9 утра на улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает мэрия уральской столицы.

«Автомобиль Honda повредил ограждение, выехал на трамвайные пути. Информация передана в ГИБДД», — говорится в сообщении telegram-канала «Пресс-служба Администрации города».

Позже движение трамваев удалось восстановить. Задержка составила 24 минуты.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей встали трамваи. На улице 8 Марта образовалась пробка. На месте работала карета скорой помощи.

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В Екатеринбурге японский автомобиль Honda вылетел на трамвайные пути, повредив ограждение. Инцидент произошел в 9 утра на улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает мэрия уральской столицы. «Автомобиль Honda повредил ограждение, выехал на трамвайные пути. Информация передана в ГИБДД», — говорится в сообщении telegram-канала «Пресс-служба Администрации города». Позже движение трамваев удалось восстановить. Задержка составила 24 минуты. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей встали трамваи. На улице 8 Марта образовалась пробка. На месте работала карета скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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