28 декабря 2023

Компания экс-кандидата в мэры Кургана Дудича судится с ритейлером «Связной»

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская фирма требует 608 тысяч от ритейлера «Сеть Связной» Фото:

Компания «Вильмс», которой владеет бывший кандидат в мэры Кургана бизнесмен Алексей Дудич, требует от ритейлера «Сеть Связной» более полумиллиона рублей за задолженность по аренде и коммунальным услугам. Об этом сообщает в картотеке Арбитражного суда.

«ООО „Вильмс“ обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО „Сеть Связной“ о взыскании задолженности по договору аренды в размере 607 757 рублей за арендную плату и коммунальные услуги», — говорится в документе. Заявление принято к производству.

В определении суда указано, что истцу в срок до 25 января 2024 года необходимо предоставить доказательства обоснованности взыскания задолженности по коммунальным услугам. Со стороны ответчика, в свою очередь, предлагается направить возражения и доказательства оплаты услуг.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Дудич избавляется от активов в Кургане. В частности, на продажу был выставлены офисы медиахолдинга и телекомпании. Их общая стоимость составляла около 15 млн рублей. Также сообщалось о том, что в Кургане реанимировали медиапроект Дудича. Спустя год заработал сайт и паблик KURGAN.RU.

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Компания «Вильмс», которой владеет бывший кандидат в мэры Кургана бизнесмен Алексей Дудич, требует от ритейлера «Сеть Связной» более полумиллиона рублей за задолженность по аренде и коммунальным услугам. Об этом сообщает в картотеке Арбитражного суда. «ООО „Вильмс“ обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО „Сеть Связной“ о взыскании задолженности по договору аренды в размере 607 757 рублей за арендную плату и коммунальные услуги», — говорится в документе. Заявление принято к производству. В определении суда указано, что истцу в срок до 25 января 2024 года необходимо предоставить доказательства обоснованности взыскания задолженности по коммунальным услугам. Со стороны ответчика, в свою очередь, предлагается направить возражения и доказательства оплаты услуг. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Дудич избавляется от активов в Кургане. В частности, на продажу был выставлены офисы медиахолдинга и телекомпании. Их общая стоимость составляла около 15 млн рублей. Также сообщалось о том, что в Кургане реанимировали медиапроект Дудича. Спустя год заработал сайт и паблик KURGAN.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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