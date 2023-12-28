В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы осадков

В Тюмени за ночь с 28 по 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Об этом написал глава города Руслан Кухарук. За сутки на полигоны вывезли более 36 тысяч кубометров снега.
«Только за ночь с 28 на 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Снежный покров подрос еще на 10-15 сантиметров. Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой», — написала глава города в своем telegram-канале.
Отмечается, что дополнительно привлечены 58 единиц техники. На борьбу с последствиями снегопада ночью вышли 533 единицы техники и 300 рабочих, днем — 658 единиц и 675 дорожников. Кухарук указал, что управляющим компаниям надо усилить работ по уборке осадков.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на плохую уборку снега на портале «Тюмень — наш дом». Также там можно отследить в онлайн-режиме, где очищают улицы.
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