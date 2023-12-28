28 декабря 2023

В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, погода, снегопад
За сутки на полигоны вывезли 36 тысяч кубометров снега Фото:

В Тюмени за ночь с 28 по 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Об этом написал глава города Руслан Кухарук. За сутки на полигоны вывезли более 36 тысяч кубометров снега.

«Только за ночь с 28 на 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Снежный покров подрос еще на 10-15 сантиметров. Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой», — написала глава города в своем telegram-канале.

Отмечается, что дополнительно привлечены 58 единиц техники. На борьбу с последствиями снегопада ночью вышли 533 единицы техники и 300 рабочих, днем — 658 единиц и 675 дорожников. Кухарук указал, что управляющим компаниям надо усилить работ по уборке осадков.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на плохую уборку снега на портале «Тюмень — наш дом». Также там можно отследить в онлайн-режиме, где очищают улицы.

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В Тюмени за ночь с 28 по 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Об этом написал глава города Руслан Кухарук. За сутки на полигоны вывезли более 36 тысяч кубометров снега. «Только за ночь с 28 на 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Снежный покров подрос еще на 10-15 сантиметров. Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой», — написала глава города в своем telegram-канале. Отмечается, что дополнительно привлечены 58 единиц техники. На борьбу с последствиями снегопада ночью вышли 533 единицы техники и 300 рабочих, днем — 658 единиц и 675 дорожников. Кухарук указал, что управляющим компаниям надо усилить работ по уборке осадков. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на плохую уборку снега на портале «Тюмень — наш дом». Также там можно отследить в онлайн-режиме, где очищают улицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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