В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы осадков

29 декабря 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

За сутки на полигоны вывезли 36 тысяч кубометров снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за ночь с 28 по 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Об этом написал глава города Руслан Кухарук. За сутки на полигоны вывезли более 36 тысяч кубометров снега. «Только за ночь с 28 на 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Снежный покров подрос еще на 10-15 сантиметров. Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой», — написала глава города в своем telegram-канале. Отмечается, что дополнительно привлечены 58 единиц техники. На борьбу с последствиями снегопада ночью вышли 533 единицы техники и 300 рабочих, днем — 658 единиц и 675 дорожников. Кухарук указал, что управляющим компаниям надо усилить работ по уборке осадков. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на плохую уборку снега на портале «Тюмень — наш дом». Также там можно отследить в онлайн-режиме, где очищают улицы.

В Тюмени за ночь с 28 по 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Об этом написал глава города Руслан Кухарук. За сутки на полигоны вывезли более 36 тысяч кубометров снега. «Только за ночь с 28 на 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Снежный покров подрос еще на 10-15 сантиметров. Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой», — написала глава города в своем telegram-канале. Отмечается, что дополнительно привлечены 58 единиц техники. На борьбу с последствиями снегопада ночью вышли 533 единицы техники и 300 рабочих, днем — 658 единиц и 675 дорожников. Кухарук указал, что управляющим компаниям надо усилить работ по уборке осадков. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут пожаловаться на плохую уборку снега на портале «Тюмень — наш дом». Также там можно отследить в онлайн-режиме, где очищают улицы.