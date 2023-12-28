Куда пожаловаться тюменцам на плохую уборку снега

Пожаловаться на неубранные улицы тюменцы могут на сайте города и в УК
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Тюмень, снег, уборка снега, трактор, рабочие, уборка улицы, рабочие в спецовках
Оставить свою жалобу жители могут на портале «Тюмень — наш дом» Фото:

Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборка снега в управляющие компании, а также на городском портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Уборка города ведется в соответствии с маршрутными картами. В первую очередь очищаются подходы к социальным объектам, пешеходным переходам, остановочным карманам, дорогам с интенсивным движением общественного транспорта. Увидеть, где проводится уборка улиц, можно в онлайн-режиме на портале „Тюмень — наш дом“ в разделе „Мониторинг уборки города“», — рассказали в городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за сутки 26—27 декабря на полигоны вывезли 27 тысяч кубометров снега. Работы по уборке улиц ведутся круглосуточно, как руками, так и с помощью техники. Непогода продолжится в Тюмени и 29 декабря. Ожидаются также снегопад, метель и сильный ветер.

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Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборка снега в управляющие компании, а также на городском портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Уборка города ведется в соответствии с маршрутными картами. В первую очередь очищаются подходы к социальным объектам, пешеходным переходам, остановочным карманам, дорогам с интенсивным движением общественного транспорта. Увидеть, где проводится уборка улиц, можно в онлайн-режиме на портале „Тюмень — наш дом“ в разделе „Мониторинг уборки города“», — рассказали в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за сутки 26—27 декабря на полигоны вывезли 27 тысяч кубометров снега. Работы по уборке улиц ведутся круглосуточно, как руками, так и с помощью техники. Непогода продолжится в Тюмени и 29 декабря. Ожидаются также снегопад, метель и сильный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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