Куда пожаловаться тюменцам на плохую уборку снега

Пожаловаться на неубранные улицы тюменцы могут на сайте города и в УК

28 декабря 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Оставить свою жалобу жители могут на портале «Тюмень — наш дом» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборка снега в управляющие компании, а также на городском портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Уборка города ведется в соответствии с маршрутными картами. В первую очередь очищаются подходы к социальным объектам, пешеходным переходам, остановочным карманам, дорогам с интенсивным движением общественного транспорта. Увидеть, где проводится уборка улиц, можно в онлайн-режиме на портале „Тюмень — наш дом“ в разделе „Мониторинг уборки города“», — рассказали в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за сутки 26—27 декабря на полигоны вывезли 27 тысяч кубометров снега. Работы по уборке улиц ведутся круглосуточно, как руками, так и с помощью техники. Непогода продолжится в Тюмени и 29 декабря. Ожидаются также снегопад, метель и сильный ветер.

Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборка снега в управляющие компании, а также на городском портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Уборка города ведется в соответствии с маршрутными картами. В первую очередь очищаются подходы к социальным объектам, пешеходным переходам, остановочным карманам, дорогам с интенсивным движением общественного транспорта. Увидеть, где проводится уборка улиц, можно в онлайн-режиме на портале „Тюмень — наш дом“ в разделе „Мониторинг уборки города“», — рассказали в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за сутки 26—27 декабря на полигоны вывезли 27 тысяч кубометров снега. Работы по уборке улиц ведутся круглосуточно, как руками, так и с помощью техники. Непогода продолжится в Тюмени и 29 декабря. Ожидаются также снегопад, метель и сильный ветер.