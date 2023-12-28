Директор элитной пермской гимназии покинула пост: инсайд URA.RU подтвердился

Гимназию имени Дягилева в Перми возглавила Елена Макаренко

29 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Экс-директору гимназии Дягилева Раисе Зобачевой предложен пост президента этого образовательного учреждения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Директор гимназии №11 имени Дягилева Раиса Зобачева покинула пост. Образовательное учреждение возглавила Елена Макаренко. Таким образом, информация о смене руководства в гимназии, о которой ранее сообщало URA.RU, подтвердилась. «Новым директором гимназии №11 имени Дягилева 29 декабря назначена замдиректора учреждения и бывший директор школ № 116 и 124 Елена Макаренко. Директор гимназии Раиса Зобачева, руководившая учебным учреждением около 50 лет, покинула пост», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в городском образовании. В департаменте образования мэрии Перми указанную информацию изданию подтвердили, уточнив, что трудовой договор с Зобачевой расторгнут 27 декабря. Ей предложена должность директора музея С. П. Дягилева — президента гимназии. О том, что новым директором гимназии Дягилева стала Елена Макаренко, URA.RU писало в начале декабря. Раиса Зобачева является заслуженным учителем России. Она возглавляла гимназию с 1975 года. В июле 2023 года педагог отметила 80-летний юбилей.

Директор гимназии №11 имени Дягилева Раиса Зобачева покинула пост. Образовательное учреждение возглавила Елена Макаренко. Таким образом, информация о смене руководства в гимназии, о которой ранее сообщало URA.RU, подтвердилась. «Новым директором гимназии №11 имени Дягилева 29 декабря назначена замдиректора учреждения и бывший директор школ № 116 и 124 Елена Макаренко. Директор гимназии Раиса Зобачева, руководившая учебным учреждением около 50 лет, покинула пост», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в городском образовании. В департаменте образования мэрии Перми указанную информацию изданию подтвердили, уточнив, что трудовой договор с Зобачевой расторгнут 27 декабря. Ей предложена должность директора музея С. П. Дягилева — президента гимназии. О том, что новым директором гимназии Дягилева стала Елена Макаренко, URA.RU писало в начале декабря. Раиса Зобачева является заслуженным учителем России. Она возглавляла гимназию с 1975 года. В июле 2023 года педагог отметила 80-летний юбилей.