28 декабря 2023

Тюменцев предупредили об опасностях на федеральной «трассе смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, асфальт, трасса, дорога
Водителей просят соблюдать скоростной режим Фото:

Водителей предупредили о плохой видимости на участке федеральной трассы Р404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Там сотрудники ДПС несут службу для предотвращения аварийных ситуаций из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

«Наряды специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции в предновогодние дни несут службу на опасных участках федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Сегодня погода на трассе ухудшилась. Начался сильный снегопад, плохая видимость», — сообщает пресс-служба ведомства.

Дорогу из Тюмени до Ханты-Мансийска в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий с погибшими. В середине декабря здесь погибли два человека.

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Водителей предупредили о плохой видимости на участке федеральной трассы Р404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Там сотрудники ДПС несут службу для предотвращения аварийных ситуаций из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД. «Наряды специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции в предновогодние дни несут службу на опасных участках федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Сегодня погода на трассе ухудшилась. Начался сильный снегопад, плохая видимость», — сообщает пресс-служба ведомства. Дорогу из Тюмени до Ханты-Мансийска в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий с погибшими. В середине декабря здесь погибли два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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