Тюменцев предупредили об опасностях на федеральной «трассе смерти»

Водителей просят соблюдать скоростной режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водителей предупредили о плохой видимости на участке федеральной трассы Р404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Там сотрудники ДПС несут службу для предотвращения аварийных ситуаций из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

«Наряды специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции в предновогодние дни несут службу на опасных участках федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Сегодня погода на трассе ухудшилась. Начался сильный снегопад, плохая видимость», — сообщает пресс-служба ведомства.

Дорогу из Тюмени до Ханты-Мансийска в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий с погибшими. В середине декабря здесь погибли два человека.