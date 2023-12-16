В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки

В Нефтеюганском районе ХМАО днем 16 декабря на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, погибли водитель и пассажир автомобиля Lada. По информации окружной Госавтоинспекции, причиной стало лобовое столкновение легковушки с грузовиком «Урал».
«16 декабря 2023 года около 15:20 на 555 километре автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“, водитель автомобиля Lada Vesta, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем „Урал“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Lada Vesta получили травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ДПС уточнили, что водитель легковушки двигался в сторону Тюмени. Причины выезда на встречную полосу не известны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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