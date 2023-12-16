В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО днем 16 декабря на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, погибли водитель и пассажир автомобиля Lada. По информации окружной Госавтоинспекции, причиной стало лобовое столкновение легковушки с грузовиком «Урал».

«16 декабря 2023 года около 15:20 на 555 километре автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“, водитель автомобиля Lada Vesta, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем „Урал“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Lada Vesta получили травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ДПС уточнили, что водитель легковушки двигался в сторону Тюмени. Причины выезда на встречную полосу не известны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Нефтеюганском районе ХМАО днем 16 декабря на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, погибли водитель и пассажир автомобиля Lada. По информации окружной Госавтоинспекции, причиной стало лобовое столкновение легковушки с грузовиком «Урал». «16 декабря 2023 года около 15:20 на 555 километре автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“, водитель автомобиля Lada Vesta, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем „Урал“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Lada Vesta получили травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ДПС уточнили, что водитель легковушки двигался в сторону Тюмени. Причины выезда на встречную полосу не известны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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