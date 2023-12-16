В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария

16 декабря 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО днем 16 декабря на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, погибли водитель и пассажир автомобиля Lada. По информации окружной Госавтоинспекции, причиной стало лобовое столкновение легковушки с грузовиком «Урал». «16 декабря 2023 года около 15:20 на 555 километре автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“, водитель автомобиля Lada Vesta, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем „Урал“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Lada Vesta получили травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ДПС уточнили, что водитель легковушки двигался в сторону Тюмени. Причины выезда на встречную полосу не известны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Нефтеюганском районе ХМАО днем 16 декабря на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», которая известна большим количеством ДТП, погибли водитель и пассажир автомобиля Lada. По информации окружной Госавтоинспекции, причиной стало лобовое столкновение легковушки с грузовиком «Урал». «16 декабря 2023 года около 15:20 на 555 километре автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“, водитель автомобиля Lada Vesta, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем „Урал“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Lada Vesta получили травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ДПС уточнили, что водитель легковушки двигался в сторону Тюмени. Причины выезда на встречную полосу не известны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.