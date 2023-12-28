Глава УМВД ХМАО назначил новых полицейских начальников

В Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа приказом начальника регионального УВМД назначены руководители местных отделов полиции. Об этом пресс-служба силового ведомства сообщила в официальном telegram-канале.
«Приказом начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на должность начальника ОМВД России по Октябрьскому району назначен подполковник полиции Алексей Абакумов, на должность начальника ОМВД России по Кондинскому району — подполковник полиции Алексей Сидоров. <…> Оба руководителя владеют оперативной обстановкой на вверенной территории, знакомы с личным составом, поскольку в последние месяцы исполняли обязанности по должностям, на которые назначены», — сообщается в публикации канала УМВД Югры.
Алексей Абакумов служит в органах внутренних дел уже 23 года. Сначала в Ставропольском крае, а затем и в Югре. Назначенный на должность руководителя ОМВД России по Кондинскому району Алексей Сидоров также более 20 лет работал в органах внутренних дел за пределами ХМАО, в Пермском крае. В 2017 году был переведен на службу в Югре.
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