Глава УМВД ХМАО назначил новых полицейских начальников

29 декабря 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В Кондинском и Октябрьском районах назначили начальников полиции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа приказом начальника регионального УВМД назначены руководители местных отделов полиции. Об этом пресс-служба силового ведомства сообщила в официальном telegram-канале. «Приказом начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на должность начальника ОМВД России по Октябрьскому району назначен подполковник полиции Алексей Абакумов, на должность начальника ОМВД России по Кондинскому району — подполковник полиции Алексей Сидоров. <…> Оба руководителя владеют оперативной обстановкой на вверенной территории, знакомы с личным составом, поскольку в последние месяцы исполняли обязанности по должностям, на которые назначены», — сообщается в публикации канала УМВД Югры. Алексей Абакумов служит в органах внутренних дел уже 23 года. Сначала в Ставропольском крае, а затем и в Югре. Назначенный на должность руководителя ОМВД России по Кондинскому району Алексей Сидоров также более 20 лет работал в органах внутренних дел за пределами ХМАО, в Пермском крае. В 2017 году был переведен на службу в Югре.

В Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа приказом начальника регионального УВМД назначены руководители местных отделов полиции. Об этом пресс-служба силового ведомства сообщила в официальном telegram-канале. «Приказом начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на должность начальника ОМВД России по Октябрьскому району назначен подполковник полиции Алексей Абакумов, на должность начальника ОМВД России по Кондинскому району — подполковник полиции Алексей Сидоров. <…> Оба руководителя владеют оперативной обстановкой на вверенной территории, знакомы с личным составом, поскольку в последние месяцы исполняли обязанности по должностям, на которые назначены», — сообщается в публикации канала УМВД Югры. Алексей Абакумов служит в органах внутренних дел уже 23 года. Сначала в Ставропольском крае, а затем и в Югре. Назначенный на должность руководителя ОМВД России по Кондинскому району Алексей Сидоров также более 20 лет работал в органах внутренних дел за пределами ХМАО, в Пермском крае. В 2017 году был переведен на службу в Югре.