28 декабря 2023

Глава УМВД ХМАО назначил новых полицейских начальников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
В Кондинском и Октябрьском районах назначили начальников полиции Фото:

В Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа приказом начальника регионального УВМД назначены руководители местных отделов полиции. Об этом пресс-служба силового ведомства сообщила в официальном telegram-канале.

«Приказом начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на должность начальника ОМВД России по Октябрьскому району назначен подполковник полиции Алексей Абакумов, на должность начальника ОМВД России по Кондинскому району — подполковник полиции Алексей Сидоров. <…> Оба руководителя владеют оперативной обстановкой на вверенной территории, знакомы с личным составом, поскольку в последние месяцы исполняли обязанности по должностям, на которые назначены», — сообщается в публикации канала УМВД Югры.

Алексей Абакумов служит в органах внутренних дел уже 23 года. Сначала в Ставропольском крае, а затем и в Югре. Назначенный на должность руководителя ОМВД России по Кондинскому району Алексей Сидоров также более 20 лет работал в органах внутренних дел за пределами ХМАО, в Пермском крае. В 2017 году был переведен на службу в Югре.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа приказом начальника регионального УВМД назначены руководители местных отделов полиции. Об этом пресс-служба силового ведомства сообщила в официальном telegram-канале. «Приказом начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на должность начальника ОМВД России по Октябрьскому району назначен подполковник полиции Алексей Абакумов, на должность начальника ОМВД России по Кондинскому району — подполковник полиции Алексей Сидоров. <…> Оба руководителя владеют оперативной обстановкой на вверенной территории, знакомы с личным составом, поскольку в последние месяцы исполняли обязанности по должностям, на которые назначены», — сообщается в публикации канала УМВД Югры. Алексей Абакумов служит в органах внутренних дел уже 23 года. Сначала в Ставропольском крае, а затем и в Югре. Назначенный на должность руководителя ОМВД России по Кондинскому району Алексей Сидоров также более 20 лет работал в органах внутренних дел за пределами ХМАО, в Пермском крае. В 2017 году был переведен на службу в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...