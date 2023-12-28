Бизнесмены ХМАО массово набирают сотрудников на новогодние подработки с высокой зарплатой

«Авито»: продавцам новогодних ярмарок в ХМАО готовы платить 5 тысяч в день

29 декабря 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

На новогодних подработках сотрудники могут получать до 5 тысяч рублей в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели активно набирают работников на сезонные зимние подработки. Среди прочего на новогодних ярмарках и продаже пиротехники работники могут получать до 5 тысяч рублей в день. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Продавцы пиротехники, елочных базаров или новогодних ярмарок могут увеличить свой ежедневный заработок до 5000 рублей за счет успешных продаж. Им обычно устанавливают 12-часовой рабочий день по графику 2/2. Опытным актерам, исполняющим роль Деда Мороза, в разгар новогодних праздников готовы платить до 8000-10 000 рублей в день за работу на представлениях и выездных поздравлениях», — рассказала журналисту агентства региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. Сезонные зимние подработки по ХМАО преимущественно связаны с празднованием Нового года. В первую очередь, из-за того, что повышается спрос на товары и услуги в сферах продаж, развлечений и логистики. «В большинстве случаев работодатели предлагают ежедневные или еженедельные выплаты», — добавляет Чурина. Ранее URA.RU рассказывало, сколько заработают курьеры ХМАО в новогодние праздники. Кроме основных выплат, в каникулы работники могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели активно набирают работников на сезонные зимние подработки. Среди прочего на новогодних ярмарках и продаже пиротехники работники могут получать до 5 тысяч рублей в день. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Продавцы пиротехники, елочных базаров или новогодних ярмарок могут увеличить свой ежедневный заработок до 5000 рублей за счет успешных продаж. Им обычно устанавливают 12-часовой рабочий день по графику 2/2. Опытным актерам, исполняющим роль Деда Мороза, в разгар новогодних праздников готовы платить до 8000-10 000 рублей в день за работу на представлениях и выездных поздравлениях», — рассказала журналисту агентства региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. Сезонные зимние подработки по ХМАО преимущественно связаны с празднованием Нового года. В первую очередь, из-за того, что повышается спрос на товары и услуги в сферах продаж, развлечений и логистики. «В большинстве случаев работодатели предлагают ежедневные или еженедельные выплаты», — добавляет Чурина. Ранее URA.RU рассказывало, сколько заработают курьеры ХМАО в новогодние праздники. Кроме основных выплат, в каникулы работники могут рассчитывать на дополнительные выплаты.