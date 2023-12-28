Курганское реготделение ЕР переезжает из-за экономии и нехватки туалетов

29 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Представители ЕР планируют закончить переезд на новое место 5 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане реготделение партии «Единая Россия» переедет в новое помещение, где, в том числе, у организации появится собственный туалет, а арендная плата будет в три раза ниже. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. Руководитель реготделения, депутат Госдумы Александр Ильтяков подтвердил URA.RU эту информацию. «У регионального отделения партии никогда не было даже своих уборных. Кто-то посмеется, а я считаю, что люди, которые работают, ни в чем не должны нуждаться с точки зрения коммунального обеспечения», — рассказал Ильтяков. Еще одной из причин переезда стала высокая арендная плата. За помещение площадью 250 кв. м, расположенное на ул. Володарского, представителям реготделения приходилось платить 160 тысяч рублей. С нового года арендная плата должна была вырасти еще на 23 тысячи рублей. По словам Ильтякова, партии непросто было находить эти деньги, так как это общественная организация, которая существует на членские взносы. Большая часть взносов шла на оплату аренды. На новом месте, по данным руководителя отделения, стоимость аренды будет в три раза ниже. Также на старом месте партия располагалась на втором этаже, что, по словам депутата, было не очень удобно для маломобильных граждан. С 5 января организация будет располагаться в помещении жилого дома, расположенного по адресу ул. Тобольная, 62. Раньше там располагался детсад. Ильтяков отметил, что ремонт на новом месте удастся завершить за полгода. Во время ремонта представители партии поменяют в доме стояки канализации, электропроводку и отопительную систему. Площадь нового помещения составляет 600 кв. м. Там, в том числе, будет находиться лекционный зал, а также штаб поддержки президентских выборов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане реготделение партии «Единая Россия» переедет в новое помещение, где, в том числе, у организации появится собственный туалет, а арендная плата будет в три раза ниже. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. Руководитель реготделения, депутат Госдумы Александр Ильтяков подтвердил URA.RU эту информацию. «У регионального отделения партии никогда не было даже своих уборных. Кто-то посмеется, а я считаю, что люди, которые работают, ни в чем не должны нуждаться с точки зрения коммунального обеспечения», — рассказал Ильтяков. Еще одной из причин переезда стала высокая арендная плата. За помещение площадью 250 кв. м, расположенное на ул. Володарского, представителям реготделения приходилось платить 160 тысяч рублей. С нового года арендная плата должна была вырасти еще на 23 тысячи рублей. По словам Ильтякова, партии непросто было находить эти деньги, так как это общественная организация, которая существует на членские взносы. Большая часть взносов шла на оплату аренды. На новом месте, по данным руководителя отделения, стоимость аренды будет в три раза ниже. Также на старом месте партия располагалась на втором этаже, что, по словам депутата, было не очень удобно для маломобильных граждан. С 5 января организация будет располагаться в помещении жилого дома, расположенного по адресу ул. Тобольная, 62. Раньше там располагался детсад. Ильтяков отметил, что ремонт на новом месте удастся завершить за полгода. Во время ремонта представители партии поменяют в доме стояки канализации, электропроводку и отопительную систему. Площадь нового помещения составляет 600 кв. м. Там, в том числе, будет находиться лекционный зал, а также штаб поддержки президентских выборов.