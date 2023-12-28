В аварии с грузовиком на «трассе смерти» в ХМАО погиб трехлетний ребенок

На участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют в народе «трассой смерти» из-за множества аварий, произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. В результате аварии водитель Hyundai — отец семьи и его трехлетний сын погибли на месте, мать мальчика получила травмы. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.
«На 717 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух автомобилей: МАЗ и Hyundai Getz», — сообщается в публикации. Предварительно известно, что 53-летний водитель большегруза столкнулся с хетчбэком, выехав на встречную полосу дороги.
При столкновении автомобилей погибли 36-летний водитель Hyundai и ребенок 2020 года рождения. Пассажирка легковой машины получила травмы. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу Пыть-Яха. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
По данным источника агентства, сейчас разыскиваются родственники семьи. Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подтвердила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка помогает в поисках.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.