28 декабря 2023

В аварии с грузовиком на «трассе смерти» в ХМАО погиб трехлетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На «трассе смерти» в ХМАО погибли отец с трехлетним сыном Фото:

На участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют в народе «трассой смерти» из-за множества аварий, произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. В результате аварии водитель Hyundai — отец семьи и его трехлетний сын погибли на месте, мать мальчика получила травмы. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры.

«На 717 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух автомобилей: МАЗ и Hyundai Getz», — сообщается в публикации. Предварительно известно, что 53-летний водитель большегруза столкнулся с хетчбэком, выехав на встречную полосу дороги.

При столкновении автомобилей погибли 36-летний водитель Hyundai и ребенок 2020 года рождения. Пассажирка легковой машины получила травмы. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу Пыть-Яха. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным источника агентства, сейчас разыскиваются родственники семьи. Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подтвердила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка помогает в поисках.

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На участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют в народе «трассой смерти» из-за множества аварий, произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. В результате аварии водитель Hyundai — отец семьи и его трехлетний сын погибли на месте, мать мальчика получила травмы. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. «На 717 километре автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“ произошло столкновение двух автомобилей: МАЗ и Hyundai Getz», — сообщается в публикации. Предварительно известно, что 53-летний водитель большегруза столкнулся с хетчбэком, выехав на встречную полосу дороги. При столкновении автомобилей погибли 36-летний водитель Hyundai и ребенок 2020 года рождения. Пассажирка легковой машины получила травмы. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу Пыть-Яха. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По данным источника агентства, сейчас разыскиваются родственники семьи. Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова подтвердила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка помогает в поисках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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