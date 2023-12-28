Свердловским полицейским выплатили огромные новогодние премии

Полицейские Екатеринбурга получили под Новый год повышенные премии. Один из источников URA.RU, близких к силовым структурам, связал это с острым кадровым дефицитом.
«Многим больше 100 тысяч пришло. В среднем где-то 120-150 тысяч. Это из-за экономикии, которая сложилась в связи с некомплектом», — поделился собеседник. По словам другого источника агентства, рядовым сотрудникам ГИБДД начислили от 80 до 120 тысяч рублей, а офицерский состав якобы получил под 200 тысяч.
В прошлом году обсуждалось, что многие сотрудники ГУ МВД по Свердловской области наоборот остались без финансовых надбавок. Причиной якобы было отсутствие допсредств.
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