28 декабря 2023

Свердловским полицейским выплатили огромные новогодние премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Согласно одной из версий, размер премий связан с массовым оттоком кадров Фото:

Полицейские Екатеринбурга получили под Новый год повышенные премии. Один из источников URA.RU, близких к силовым структурам, связал это с острым кадровым дефицитом.

«Многим больше 100 тысяч пришло. В среднем где-то 120-150 тысяч. Это из-за экономикии, которая сложилась в связи с некомплектом», — поделился собеседник. По словам другого источника агентства, рядовым сотрудникам ГИБДД начислили от 80 до 120 тысяч рублей, а офицерский состав якобы получил под 200 тысяч.

В прошлом году обсуждалось, что многие сотрудники ГУ МВД по Свердловской области наоборот остались без финансовых надбавок. Причиной якобы было отсутствие допсредств.

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Полицейские Екатеринбурга получили под Новый год повышенные премии. Один из источников URA.RU, близких к силовым структурам, связал это с острым кадровым дефицитом. «Многим больше 100 тысяч пришло. В среднем где-то 120-150 тысяч. Это из-за экономикии, которая сложилась в связи с некомплектом», — поделился собеседник. По словам другого источника агентства, рядовым сотрудникам ГИБДД начислили от 80 до 120 тысяч рублей, а офицерский состав якобы получил под 200 тысяч. В прошлом году обсуждалось, что многие сотрудники ГУ МВД по Свердловской области наоборот остались без финансовых надбавок. Причиной якобы было отсутствие допсредств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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