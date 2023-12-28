28 декабря 2023

Пермская станция скорой помощи объяснила, как минимизировать опьянение

Пермская станция скорой помощи: хороший сон и каша минимизируют опьянение
© Служба новостей «URA.RU»
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Не стоит смешивать спиртные напитки Фото:

Хороший сон и каша снизят последствия употребления спиртного. Такие советы накануне Нового года дала на своем сайте Пермская станция скорой медицинской помощи. Медики советуют пермякам в праздники полностью отказаться от алкоголя или хотя бы ограничить себя в его употреблении.

«Накануне праздника необходимо хорошо выспаться. Обязательно поешьте перед банкетом — пить спиртное натощак нельзя. За 3-4 часа до застолья съешьте гречневую, пшеничную или овсяную кашу. Каша хорошо насыщает и, кроме того, содержит клетчатку, которая замедляет всасывание алкоголя», — поясняют в Пермской станции скорой помощи.

Медики отмечают, что сливочное масло не защитит от опьянения, как это принято считать. Как только оно растворится в желудке, человек «моментально пьянеет». Не стоит смешивать алкогольные напитки, понижать «градус» и запивать спиртное газировкой — углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя. Лучше заменить газированные напитки на закуску.

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Хороший сон и каша снизят последствия употребления спиртного. Такие советы накануне Нового года дала на своем сайте Пермская станция скорой медицинской помощи. Медики советуют пермякам в праздники полностью отказаться от алкоголя или хотя бы ограничить себя в его употреблении. «Накануне праздника необходимо хорошо выспаться. Обязательно поешьте перед банкетом — пить спиртное натощак нельзя. За 3-4 часа до застолья съешьте гречневую, пшеничную или овсяную кашу. Каша хорошо насыщает и, кроме того, содержит клетчатку, которая замедляет всасывание алкоголя», — поясняют в Пермской станции скорой помощи. Медики отмечают, что сливочное масло не защитит от опьянения, как это принято считать. Как только оно растворится в желудке, человек «моментально пьянеет». Не стоит смешивать алкогольные напитки, понижать «градус» и запивать спиртное газировкой — углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя. Лучше заменить газированные напитки на закуску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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