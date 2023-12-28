Пермская станция скорой помощи объяснила, как минимизировать опьянение

Хороший сон и каша снизят последствия употребления спиртного. Такие советы накануне Нового года дала на своем сайте Пермская станция скорой медицинской помощи. Медики советуют пермякам в праздники полностью отказаться от алкоголя или хотя бы ограничить себя в его употреблении.
«Накануне праздника необходимо хорошо выспаться. Обязательно поешьте перед банкетом — пить спиртное натощак нельзя. За 3-4 часа до застолья съешьте гречневую, пшеничную или овсяную кашу. Каша хорошо насыщает и, кроме того, содержит клетчатку, которая замедляет всасывание алкоголя», — поясняют в Пермской станции скорой помощи.
Медики отмечают, что сливочное масло не защитит от опьянения, как это принято считать. Как только оно растворится в желудке, человек «моментально пьянеет». Не стоит смешивать алкогольные напитки, понижать «градус» и запивать спиртное газировкой — углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя. Лучше заменить газированные напитки на закуску.
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