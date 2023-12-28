На главной площади Челябинска закрыли ледовый городок

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске открыли 27 декабря
На площади Революции в Челябинске 29 декабря закрыли для посещения ледовый городок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Временно закрывается главный ледовый городок на площади Революции. На несколько часов мы ограничиваем посещение городка, чтобы почистить его от снега», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
В ночь на 29 декабря в Челябинске прошел второй большой снегопад. Жители города в соцсетях сообщают, что вторая волна снега пришла, когда еще не были устранены последствия первого снегопада, выпавшего в Челябинске 26 декабря.
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