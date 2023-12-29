В каждом районе Екатеринбурга установили ледовые городки

Многие городки будут работать даже после каникул Фото: Размик Закарян © URA.RU

В этом году в новогоднюю ночь екатеринбуржцы смогут водить хороводы вокруг елки не только на площади 1905 года. Пушистые красавицы появятся в восьми районах города. Где именно — рассказывает URA.RU.

Кировский район

Горожане смогут побывать в тематическом городке по мотивам русских сказок. Он появился возле здания спортивной школы «Виктория» на улице Высоцкого 14. Помимо елки, здесь установили фотозону «Дед Мороз и Снегурочка» с цифрами наступающего года, лабиринт и чашу изо льда, детские игровые зоны в виде Змея Горыныча и Ледяной избушки. Работать городок будет до 15 января.

Верх-Исетский район

Нарядная елка и каток появились на площади Субботников. Здесь же установили четыре декоративных металлических шара со светодиодными гирляндами. Площадка будет работать до 28 января.

Академический район

Местом новогодних гуляний станет Преображенский парк, где также появился городок, посвященный теме знаний. Екатеринбуржцы встретят здесь ледяную ученую сову и академика и елку, украшенную поделками школьников. Впервые яркими огоньками подсветят мост через реку Патрушиху по улице Вильгельма де Геннина.

Ленинский район

Встречать Новый год можно будет на двух площадках. В парке Архипова установили елку и скульптуры сказочных персонажей, а в поселке Совхозном у ДК «Совхозный» на улице Комбинатская, 7 появился шатер из гирлянд, фотозона и каток.

Октябрьский район

Центром притяжения екатеринбуржцев станет площадь Обороны, в поселке Исток на Главной, 13 радовать глаз будут ледяной символ года — дракон, елка и залитый хоккейный корт. В микрорайоне Кольцово на Спутников, 7 также можно будет найти нарядную елку, детскую горку и каток. В Компрессорном возле КСК «Олимп» (Латвийская, 19) и в микрорайоне Чапаевский (Лагерная, 1) украсили большие новогодние деревья, а на Птицефабрике установят ледяную фигуру и елку.

Орджоникидзевский район

В сквере Орджоникидзе к Новому году обновили световую инсталляцию, а возле центра культуры «Эльмаш» появились ель и городок с горкой, лабиринтом и ледовой композицией в виде подиума. Здесь же установили большую скульптуру дракона.

Чкаловский район

Два новогодних городка появились для жителей Чкаловского района. Один — в парке «Южный» на улице Академика Шварца. Там установили 18-метровую искусственную ель и световые конструкции в виде Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, елочной игрушки и арки. Для детей созданы две горки, чаша и лабиринт изо льда. Вторая площадка появилась перед центром культуры «Горный Щит» (Ленина, 12а) в одноименном селе.

На Химмаше, в микрорайоне Елизаветинский (Бисертская, 14), поселке Шабровский (Ленина, 16), перед МАОУ СОШ № 59 (Короткий переулок, 7) в микрорайоне Шинный также появились площадки для зимних развлечений. Специальные новогодние игровые щиты установили в поселках Полеводство (Комсомольская, 2), Рудный (Круговая, 28) и ФОК «Чкаловский» (Санаторная, 24).