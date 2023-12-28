Федеральную «трассу смерти» в Тюмени и ХМАО перекрыли из-за снегопада

Трассы закрыли из-за снегопада и плохой видимости
В Тюменской области ограничено движение по федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом сообщило областное ГИБДД.
«Движение всех видов транспорта, в том числе легкового на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области с 310-го по 542-й километр с 13.00 закрыто. Кроме того в Югре трасса Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыто с 643-го по 696-й километр», — говорится в сообщении.
Ранее тюменских водителей предупредили об опасности на автодороге из-за снегопада. В народе из-за частных ДТП со смертельным исходом дорогу прозвали Тюмень — Ханты-Мансийск «трассой смерти».
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