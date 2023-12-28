28 декабря 2023

Федеральную «трассу смерти» в Тюмени и ХМАО перекрыли из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, лес, асфальт, трасса, дорога
Трассы закрыли из-за снегопада и плохой видимости Фото:

В Тюменской области ограничено движение по федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом сообщило областное ГИБДД.

«Движение всех видов транспорта, в том числе легкового на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области с 310-го по 542-й километр с 13.00 закрыто. Кроме того в Югре трасса Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыто с 643-го по 696-й километр», — говорится в сообщении.

Ранее тюменских водителей предупредили об опасности на автодороге из-за снегопада. В народе из-за частных ДТП со смертельным исходом дорогу прозвали Тюмень — Ханты-Мансийск «трассой смерти».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области ограничено движение по федеральной трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом сообщило областное ГИБДД. «Движение всех видов транспорта, в том числе легкового на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области с 310-го по 542-й километр с 13.00 закрыто. Кроме того в Югре трасса Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыто с 643-го по 696-й километр», — говорится в сообщении. Ранее тюменских водителей предупредили об опасности на автодороге из-за снегопада. В народе из-за частных ДТП со смертельным исходом дорогу прозвали Тюмень — Ханты-Мансийск «трассой смерти».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...